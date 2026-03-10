भीषण सड़क हादसा: कार-बाइक की सीधी भिड़ंत में 4 युवकों की दर्दनाक मौत, कार सवार 5 घायल

प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बाइक पर चार लोगों का सवार होना और तेज रफ्तार हादसे की बड़ी वजह हो सकती है। राहगीरों के अनुसार बाइक सवार युवकों ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। टक्कर के बाद चारों युवक सड़क पर गिर पड़े और सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि युवकों ने हेलमेट पहना होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी है।