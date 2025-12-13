13 दिसंबर 2025,

कटनी

नो-एंटी के समय शहर से बाहर निकल रहे ट्रक ने महिला को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

एसपी कार्यालय से चंद कदमों की दूरी पर मॉल के सामने दर्दनाक सडक़ हादसा, पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार, वाहन जब्त

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 13, 2025

Katni terrible accident

Katni terrible accident

कटनी. शहर के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सबसे व्यस्ततम व संवेदनशील क्षेत्र कलेक्ट्रेट व एसपी मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित मॉल के सामने शुक्रवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाला सडक़ हादसा सामने आया। घटना झिंझरी चौकी क्षेत्र की है। जहां पर बेटे के साथ इलाज कराकर लौट रही महिला को बेलगाम ट्रक चालक ने रौंद दिया, जिससे महिला का सिर कुचल जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। इस गंभीर हादसे ने यातायात व सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।
जानकारी के अनुसार ग्राम तेवरी निवासी संजो बाई पति लक्ष्मण प्रसाद विश्वकर्मा (42) बेटे के साथ बाबा माधवशाह अस्पताल में इलाज कराकर मोटरसाइकिल में घर लौट रही थीं। महिला को बीपी, शुगर की समस्या थी। एक दिन पहले सीने में दर्द उठा था तो बेटा इलाज कराने के लिए लेकर पहुंचा था। मृतिका के पुत्र के अनुसार शुक्रवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे नो-एंट्री के दौरान तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक बीआर 07 जीसी 1346 के चालक ने गंभीर लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। बाइक का हैंडल ट्रक से टकराते ही संजो बाई सडक़ पर गिर गईं और ट्रक के पिछले चक्के की चपेट में आ गईं। हादसे की भयावहता ऐसी थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक माधवनगर में किसी मिल से धान की भूसी भरकर मंडीदीप भोपाल जा रहा था।

कुचल दिया सिर

ट्रक का पहिया महिला के सिर में चढ़ गया और सिर धड़ से पूरी तरह अलग होते हुए कुचल गया। राहगीरों ने जब इस वाक्या को देखा तो आवाक रह गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही झिंझरी चौकी प्रभारी राजेश दुबे स्टॉफ के साथ मौके पर पहुंचे। पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। पीएम कराते हुए अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को सौंप दिया है।

बिहवल रहा पुत्र, परिजनों में मातम

हादसे में बाइक चला रहा बेटा विकास विश्वकर्मा सकुशल बच गया है, लेकिन जब उसने अपने मां के धड़ से सिर को कुचला हुआ अलग पाया तो वह आवाक हो गया और पछाड़ खा-खाकर कई घंटे तक बिलखता रहा। घटना के बाद परिजनों में मातम छा गया है। परिजनों ने हादसे में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

हादसे का जिम्मेदार कौन?

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह नो-एंट्री का समय था, बावजूद इसके भारी वाहन का प्रवेश होना यातायात व प्रशासनिक लापरवाही को उजागर करता है। वाहन चालकों का इतना बड़ा दुस्साहस की 2 बजे से 4 बजे तक नो-एंट्री रहती है उस दौरान व एसपी-कलेक्टर कार्यालय के सामने से गुजरा और महिला को कुचलता हुआ चला गया। घटना के बाद परिजनों व शहरवासियों में आक्रोश है।

ट्रक का पीछा कर पकड़ा

हादसा कारित करने के बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला था। इस दौरान तत्काल लोगों ने पुलिस को सूचना दी तो पुलिस ने पीछा किया और ट्रक को रोकते हुए पकडकऱ थाने लेकर पहुंची। एक्सीडेंट करने वाले ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है।

शहर में यह है ट्रैफिक पुलिस की तैनाती

शहर में नो-एंट्री के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही न हो, इसके लिए शहर के तीनों प्रवेश द्वार में ट्रैफिक पुलिस के प्वाइंट बनाए गए हैं। इसमें जेल मोड़, पन्ना मोड़, जुहला मोड़ शामिल है। दोपहर 2 बजे से से शा 4 बजे तक माधवनगर क्षेत्र के लिए नो-एंटी की छूट रहती है, इसके बाद भी नो-एंट्री खुलने के पहले वाहन धमाचौकड़ी मचाते हैं और हादसे हो रहे हैं। इसके अलावा शहर में यातायात व्यवस्था संभालने के लिए मिशन चौक, थाना तिराहा, चांडक चौक, सुभाष चौक, बरही नाका, गर्ग चौराहा, घंटाघर में प्वाइंट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस सिर्फ औपचारिकता निभाती है।

थाना प्रभारी बोले, कई रास्ते खुले हैं…

इस गंभीर हादसे के बाद जिनके कंधों पर शहर की यातायात व्यवस्था की गंभीर जिम्मेदारी है उनका कहना है कि नो-एंट्री रोकने के लिए तीन प्वाइंट जुहला, पन्ना नाका व जेल मोड़ पर हैं। जहां पर हादसा हुआ है वहां पर कई स्थानों से गली हैं, ऐसे में हर गली पर निगरानी रख पाना मुश्किल है।

दो माह पहले भी नोएंट्री में घुसे ट्रक ने रौंद दिया था सफाईकर्मी का

नगर निगम के सफाई कर्मचारी माधवनगर के नारायण शाह वार्ड निवासी अशोक बिरहा पिता भैयालाल (55) को नोएंट्री के दौरान ही ट्रक ने कुचलकर मौत के घाट दतार दिया था। यह साइकिल से जा रहा था तभी कुंदनदास स्कूल के पास माधवनगर गेट से एसीसी की ओर जा रहे ट्रक क्रमांक एमएच 49 बीजेड 0732 के चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए सामने से आ रहे अशोक को कुचल दिया। नगर निगम के सफाई कर्मी अशोक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही भारी संख्या में लोग वहां एकत्र हो गई थी। इसी बीच परिजन भी पहुंचे और उन्होंने शव को सडक़ पर रखकर चक्काजाम कर दिया था। ढाई माह पहले हुई गंभीर घटना के बाद भी जिम्मेदार नहीं चेते, जिसका दुष्परिणाम एक बार फिर महिला की मौत बनकर सामने आया।

शहरवासियों की तीखी प्रतिक्रिया

कलेक्ट्रेट के आगे मॉडल रोड पर हुए गंभीर सडक़ हादसे और खासकर उन दिनों में जब कलेक्टर आशीष तिवारी, एसपी अभिनय विश्वकर्मा, नगर निगम आयुक्त आइएएस तपस्या परिहार के नेतृत्व में अराजक यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने फोकस किया जा रहा है, इसके बीच हादसा होना निगरासी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले में शहरवासियों ने कहा कि इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और नियमों का कड़ाई से पालन।

वर्जन
इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। नोएंट्री के दौरान ट्रक यहां तक कैसे पहुंचा इसमें दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। शहर में यातायात व्यवस्था व सुरक्षा और बेहतर हो इसके लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। मिल संचालक पर कार्रवाई की जा रही है।
अभिनय विश्वकर्मा, एसपी।

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / नो-एंटी के समय शहर से बाहर निकल रहे ट्रक ने महिला को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

