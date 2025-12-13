नो-एंटी के समय शहर से बाहर निकल रहे ट्रक ने महिला को कुचला, मौके पर दर्दनाक मौत

कटनी. शहर के माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सबसे व्यस्ततम व संवेदनशील क्षेत्र कलेक्ट्रेट व एसपी मुख्यालय से चंद कदमों की दूरी पर स्थित मॉल के सामने शुक्रवार की दोपहर एक दिल दहला देने वाला सडक़ हादसा सामने आया। घटना झिंझरी चौकी क्षेत्र की है। जहां पर बेटे के साथ इलाज कराकर लौट रही महिला को बेलगाम ट्रक चालक ने रौंद दिया, जिससे महिला का सिर कुचल जाने के कारण दर्दनाक मौत हो गई। इस गंभीर हादसे ने यातायात व सुरक्षा व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है।

जानकारी के अनुसार ग्राम तेवरी निवासी संजो बाई पति लक्ष्मण प्रसाद विश्वकर्मा (42) बेटे के साथ बाबा माधवशाह अस्पताल में इलाज कराकर मोटरसाइकिल में घर लौट रही थीं। महिला को बीपी, शुगर की समस्या थी। एक दिन पहले सीने में दर्द उठा था तो बेटा इलाज कराने के लिए लेकर पहुंचा था। मृतिका के पुत्र के अनुसार शुक्रवार दोपहर लगभग डेढ़ बजे नो-एंट्री के दौरान तेज रफ्तार ट्रक क्रमांक बीआर 07 जीसी 1346 के चालक ने गंभीर लापरवाही पूर्वक वाहन को चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी। बाइक का हैंडल ट्रक से टकराते ही संजो बाई सडक़ पर गिर गईं और ट्रक के पिछले चक्के की चपेट में आ गईं। हादसे की भयावहता ऐसी थी कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक माधवनगर में किसी मिल से धान की भूसी भरकर मंडीदीप भोपाल जा रहा था।