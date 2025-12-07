घर में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जला, परिजनों में छाया मातम, सामने आई यह वजह

कटनी/बरही. थाना बरही क्षेत्र के ग्राम जगुआ में शनिवार को घर में अचानक आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया है। इस घटना परिजनों में मातम छा गया है व गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार ग्राम जगुआ निवासी बृजभान सिंह (37) जिंदा जल गए। घटना की जानकारी मिलते ही खितौली चौकी प्रभारी पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर बरही अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।

मृतक के भाई मंगल सिंह ने बताया कि घर के सभी सदस्य खेत में पानी देने गए थे। बृजभान सिंह खेत से लौटकर घर खाना खाने आए थे। अचानक घर में आग लग गई और वह जिंदा जल गए। घर का छप्पर भी आग की चपेट में आ गया था। आग बुझाने के दौरान बृजभान मलबे में दब गए थे, जिन्हें बाहर निकालकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।