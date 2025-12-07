घर में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जला, परिजनों में छाया मातम, सामने आई यह वजह

Young man burnt alive in fire
कटनी/बरही. थाना बरही क्षेत्र के ग्राम जगुआ में शनिवार को घर में अचानक आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया है। इस घटना परिजनों में मातम छा गया है व गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार ग्राम जगुआ निवासी बृजभान सिंह (37) जिंदा जल गए। घटना की जानकारी मिलते ही खितौली चौकी प्रभारी पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर बरही अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
मृतक के भाई मंगल सिंह ने बताया कि घर के सभी सदस्य खेत में पानी देने गए थे। बृजभान सिंह खेत से लौटकर घर खाना खाने आए थे। अचानक घर में आग लग गई और वह जिंदा जल गए। घर का छप्पर भी आग की चपेट में आ गया था। आग बुझाने के दौरान बृजभान मलबे में दब गए थे, जिन्हें बाहर निकालकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।
मौके पर नायब तहसीलदार पीके वर्मा ने कहा कि अज्ञात कारणों से घर में आग लगी, जिससे युवक की मौत हुई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने मृतक के परिवार को शासन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों और परिवारजनों में दु:ख की लहर है। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।
