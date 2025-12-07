7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

घर में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जला, परिजनों में छाया मातम, सामने आई यह वजह

बरही थाना क्षेत्र के ग्राम जगुआ में घटना, पुलिस कर रही है मामले की जांच, मृतक का कराया गया पोस्टमार्टम

less than 1 minute read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 07, 2025

Young man burnt alive in fire

Young man burnt alive in fire

कटनी/बरही. थाना बरही क्षेत्र के ग्राम जगुआ में शनिवार को घर में अचानक आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जल गया है। इस घटना परिजनों में मातम छा गया है व गांव में शोक का माहौल है। जानकारी के अनुसार ग्राम जगुआ निवासी बृजभान सिंह (37) जिंदा जल गए। घटना की जानकारी मिलते ही खितौली चौकी प्रभारी पुलिस मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर बरही अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया।
मृतक के भाई मंगल सिंह ने बताया कि घर के सभी सदस्य खेत में पानी देने गए थे। बृजभान सिंह खेत से लौटकर घर खाना खाने आए थे। अचानक घर में आग लग गई और वह जिंदा जल गए। घर का छप्पर भी आग की चपेट में आ गया था। आग बुझाने के दौरान बृजभान मलबे में दब गए थे, जिन्हें बाहर निकालकर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

विधानसभा में आगजनी कांड: विधायकों ने पुलिस को घेरा, मंत्री कैलाश बोले-मामला गंभीर

शुरू हुई मामले की जांच

मौके पर नायब तहसीलदार पीके वर्मा ने कहा कि अज्ञात कारणों से घर में आग लगी, जिससे युवक की मौत हुई। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। पुलिस और प्रशासन ने मृतक के परिवार को शासन की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों और परिवारजनों में दु:ख की लहर है। पुलिस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर रही है और आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Dec 2025 08:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / घर में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जला, परिजनों में छाया मातम, सामने आई यह वजह

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फाइलेरिया: आठ गावों में रात के समय 2400 लोगों का हो रहा नाइट ब्लड सर्वे

Night blood survey for filariasis begins
कटनी

जिला प्रशासन की सख्ती: संयुक्त जांच दल की बड़ी कार्रवाई, कांटी वेयरहाउस से 5070 बोरी धान जब्त

Illegal paddy seized from warehouse in katni
कटनी

7 नकाबपोशों ने 15 मिनट में पॉश इलाके से एटीएम को लूटा, चोरी के लोडर वाहन में लोडकर हो गए रफुचक्कर

ATM looted in Katni city
कटनी

ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों में दरारें, किसानों के नलकूप क्षतिग्रस्त, दहशत में रहवासी, आयोग पहुंचा मामला

Heavy blasting in mine
कटनी

भ्रष्टाचार पकड़ने सभी तहसीलों के 20-20 बड़े खातेदार किसानों की जांच शुरू, दर्ज रकबे के अनुसार सत्यापन

Investigation of farmers to catch corruption
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.