7 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

फाइलेरिया: आठ गावों में रात के समय 2400 लोगों का हो रहा नाइट ब्लड सर्वे

राष्ट्रीय फाइलेरिया (हाथीपांव) नियंत्रण अभियान के तहत नाइट ब्लड सर्वे प्रारंभ

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 07, 2025

Night blood survey for filariasis begins

Night blood survey for filariasis begins

कटनी. जिले में फाइलेरिया (हाथीपांव) की रोकथाम के लिए वार्षिक नाइट ब्लड सर्वे शुरू कर दिया गया है। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है, जो शरीर के अंगों में सूजन और विकृति लाकर व्यक्ति को आजीवन प्रभावित कर सकती है। इस रोग पर नियंत्रण के लिए समय पर जांच और उपचार अत्यंत आवश्यक है। मलेरिया निरीक्षक प्रमत कुमार महार ने बताया कि चयनित ग्रामों में रात के समय रक्त के नमूने लेकर यह जांच की जा रही है कि किसी व्यक्ति के रक्त में फाइलेरिया परजीवी तो मौजूद नहीं है। परजीवी पाए जाने पर तुरंत दवा देकर बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। यह कार्रवाई मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राज सिंह ठाकुर के निर्देशन एवं जिला मलेरिया अधिकारी शालिनी नामदेव के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।

रास नही आ रही समाधान योजना: 132812 में से महज 7661 ने लिया लाभ, 100 करोड़ में 1.14 करोड़ किए जमा

इन गांवों में शुरू हुआ सर्वे

पीके महार ने बताया कि ब्लॉक बहोरीबंद ग्राम तेवरी, ग्राम संसारपुर, ब्लॉक विजयराघवगढ़ के ग्राम दुर्जनपुर, ग्राम कन्हवारा, ग्राम देवरी हटाई, ग्राम डिठवारा, ब्लॉक रीठी के ग्राम बिलहरी व ग्राम निटर्रा में सर्वे हो रहा है। कुल 2400 लोगों की जांच का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 32 स्वास्थ्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। अभियान का निरीक्षण पीसीआई अधिकारी मुकेश सैंडे (छिंदवाड़ा) द्वारा किया जाएगा।

यह है फाइलेरिया

शालिनी नामदेव ने बताया कि फाइलेरिया एक परजीवी जनित बीमारी है, जिसमें शरीर के हाथ, पैर या अन्य अंग अत्यधिक सूज जाते हैं। रोग गंभीर होने पर इसे आम भाषा में हाथीपांव कहा जाता है। फाइलेरिया क्यूलेक्स प्रजाति के संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति के खून में मौजूद माइक्रोफाइलेरिया (परजीवी) मच्छर के काटने से मच्छर में पहुंच जाते हैं। यही मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो परजीवी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं।

मैरिज गार्डर्नों में रौंदे जा रहे नियम: सडक़ों पर हो रही पार्किंग, कई घंटे झूम रहीं बारातें, देररात तक बज रहे कानफोड़ू डीजे

धीरे-धीरे विकसित होती है बीमारी

शरीर में घुसने के बाद परजीवी कई महीनों या वर्षों में बढ़ते हैं। समय के साथ हाथ-पैर, स्तन या अंडकोष में सूजन आने लगती है। फाइलेरिया से बचाव के लिए नाइट ब्लड सर्वे में सहयोग करें, रात के समय लिए जाने वाले रक्त नमूने से बीमारी का जल्दी पता चलता है। जांच से डरें नहीं, यह बीमारी रोकने का सबसे सुरक्षित तरीका है। सोते समय मच्छरदानी अवश्य उपयोग करें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरों को रोकने के लिए कॉइल, क्रीम या स्प्रे का प्रयोग करें। सरकार द्वारा फाइलेरिया नियंत्रण के लिए हर वर्ष एमडीए (मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) अभियान चलाया जाता है। स्वास्थ्यकर्मी द्वारा दी जाने वाली दवाएं सभी को सेवन करनी चाहिए, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। यदि दवा खा ली जाए तो शरीर में मौजूद परजीवी मर जाते हैं और बीमारी नहीं फैलती। बार-बार बुखार आए, हाथ-पैर में हल्की सूजन, ग्रंथियों में दर्द ऐसे लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाएं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

07 Dec 2025 08:40 pm

Published on:

07 Dec 2025 08:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / फाइलेरिया: आठ गावों में रात के समय 2400 लोगों का हो रहा नाइट ब्लड सर्वे

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिला प्रशासन की सख्ती: संयुक्त जांच दल की बड़ी कार्रवाई, कांटी वेयरहाउस से 5070 बोरी धान जब्त

Illegal paddy seized from warehouse in katni
कटनी

घर में आग लगने से एक व्यक्ति जिंदा जला, परिजनों में छाया मातम, सामने आई यह वजह

Young man burnt alive in fire
कटनी

7 नकाबपोशों ने 15 मिनट में पॉश इलाके से एटीएम को लूटा, चोरी के लोडर वाहन में लोडकर हो गए रफुचक्कर

ATM looted in Katni city
कटनी

ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों में दरारें, किसानों के नलकूप क्षतिग्रस्त, दहशत में रहवासी, आयोग पहुंचा मामला

Heavy blasting in mine
कटनी

भ्रष्टाचार पकड़ने सभी तहसीलों के 20-20 बड़े खातेदार किसानों की जांच शुरू, दर्ज रकबे के अनुसार सत्यापन

Investigation of farmers to catch corruption
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.