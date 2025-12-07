फाइलेरिया: आठ गावों में रात के समय 2400 लोगों का हो रहा नाइट ब्लड सर्वे

शरीर में घुसने के बाद परजीवी कई महीनों या वर्षों में बढ़ते हैं। समय के साथ हाथ-पैर, स्तन या अंडकोष में सूजन आने लगती है। फाइलेरिया से बचाव के लिए नाइट ब्लड सर्वे में सहयोग करें, रात के समय लिए जाने वाले रक्त नमूने से बीमारी का जल्दी पता चलता है। जांच से डरें नहीं, यह बीमारी रोकने का सबसे सुरक्षित तरीका है। सोते समय मच्छरदानी अवश्य उपयोग करें। घर के आसपास पानी जमा न होने दें। मच्छरों को रोकने के लिए कॉइल, क्रीम या स्प्रे का प्रयोग करें। सरकार द्वारा फाइलेरिया नियंत्रण के लिए हर वर्ष एमडीए (मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन) अभियान चलाया जाता है। स्वास्थ्यकर्मी द्वारा दी जाने वाली दवाएं सभी को सेवन करनी चाहिए, वे पूरी तरह सुरक्षित हैं। यदि दवा खा ली जाए तो शरीर में मौजूद परजीवी मर जाते हैं और बीमारी नहीं फैलती। बार-बार बुखार आए, हाथ-पैर में हल्की सूजन, ग्रंथियों में दर्द ऐसे लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाएं।