ब्लास्टिंग से घरों की दीवारों में दरारें, किसानों के नलकूप क्षतिग्रस्त, दहशत में रहवासी, आयोग पहुंचा मामला

कटनी. कैमोर थाना क्षेत्र अंतर्गत संचालित एक कंपनी की खदानों में होने वाली लगातार ब्लास्टिंग से आसपास के आदिवासी बहुल गांवों में भारी नुकसान की शिकायतें सामने आ रही हैं। इसी संबंध में ग्राम जमुवानीखुर्द और खिरवा नंबर-02 के ग्रामीणों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार दिल्ली में ज्ञापन देकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को पूर्व में कई शिकायत करने के बाद भी स्थानीय स्तर पर ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, जिसके कारण उन्हें अब राष्ट्रीय स्तर पर शिकायत करनी पड़ी है।

ग्रामीण रेवा प्रताप सिंह, रूप सिंह, दिलदार सिंह, गुलजार सिंह, मकरंद सिंह, दशरथ सिंह, समशेर सिंह आदि का आरोप है कि एक कंपनी द्वारा आवासीय क्षेत्र से लगे भाग में तेज धमाकों के साथ ब्लास्टिंग की जा रही है, जिसके कारण घरों की दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ रही हैं, कई मकान संरचनात्मक रूप से कमजोर हो गए हैं। रात-दिन कंपन से परिवार दहशत में रह रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि 90 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदाय की है, और ब्लास्टिंग से सबसे अधिक प्रभावित भी यही क्षेत्र हुआ है।