5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

शहर की यातायात व्यवस्था बेपटरी: 5200 ऑटो, 3642 ई-रिक्शा से शहर बेहाल, जिम्मेदार विभाग नहीं दे रहे ध्यान

शहर की अराजक यातायात व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है।

3 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Dec 05, 2025

Traffic problem of Katni city

Traffic problem of Katni city

कटनी. शहर की अराजक यातायात व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। सडक़ें जाम, बेतरतीब पार्किंग, नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहन, फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर सजते शोरूम, इन सबके बीच सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ऑटो व ई-रिक्शा। शहर में 5200 से अधिक ऑटो और 3642 ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं, जो क्षमता से कहीं अधिक हैं। हैरानी की बात यह है कि न तो चालक यातायात सुधार में सहयोग दे रहे हैं और न ही संबंधित विभाग नियमों का पालन कराने में गंभीर दिखाई देते हैं। यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, नगर निगम और थाना पुलिस का तालमेल पूरी तरह कमजोर है, जिसका परिणाम शहर रोजाना भुगत रहा है।
कई वर्ष पहले शहर में ऑटो संचालन को व्यवस्थित करने कलर कोडेड रूट, ड्रेस कोड, नेम प्लेट, और दाहिनी ओर सुरक्षा जाली अनिवार्य की गई थी, लेकिन समय के साथ सब बेपटरी हो चली है। शहर की सडक़ों पर इन दिनों अराजकता, अव्यवस्था और यातायात को लेकर भारी अव्यवस्थित स्थिति बनी हुई है। मुख्य मार्ग हों, बाजार हों या चौक-चौराहे—हर तरफ जाम मा जाम है और आवाम परेशान है। शहर की यातायात प्रणाली लगभग बिना नियंत्रण के स्वत: संचालित चल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण शहर में ऑटो और ई-रिक्शा की अनियंत्रित बाढ़ है।

5200 से अधिक ऑटो और 3642 ई-रिक्शा

शहर के भीतर वर्तमान में 5200 से अधिक ऑटो, 3642 ई-रिक्शा पंजीकृत, अपंजीकृत स्थिति में सडक़ों पर दौड़ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार की सडक़ संरचना और क्षमता अधिकतम ऑटो को ही समायोजित कर सकती है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इससे लगभग दुगुना वाहन नगर सीमा में चल रहे हैं, जो यातायात दबाव का मुख्य कारण है।

रास नही आ रही समाधान योजना: 132812 में से महज 7661 ने लिया लाभ, 100 करोड़ में 1.14 करोड़ किए जमा

नियमों की किताबें मोटी पर पालन शून्य

कुछ वर्ष पहले कटनी में ऑटो चालकों के लिए एक सुव्यवस्थित सिस्टम लागू किया गया था। अलग-अलग मार्गों के लिए कलर कोडेड रूट, चालकों के लिए ड्रेस कोडख् हर वाहन पर नेम प्लेट, दाहिनी ओर सुरक्षा जाली, वाहन के भीतर चालक का नाम, मोबाइल और हेल्पलाइन नंबर प्रदर्शित करना अनिवार्य था। लेकिन आज की स्थिति में कोई भी नियम लागू नहीं है। यातायात विभाग में भी इन नियमों की मॉनिटरिंग लगभग शून्य हो चुकी है।

बीच सडक़ में सवारी उठाना-उतारना जाम का कारण

शहर के दोनों स्टेशन के बाहर, कोतवाली क्षेत्र, दुर्गाचौक क्षेत्र, बस स्टैंड क्षेत्र में सबसे अधिक जाम तब लगता है जब चालक बीच सडक़ ऑटो खड़ा करते हैं। मनमानी जगहों पर अवैध स्टैंड बनाते हैं, दूसरी और तीसरी लाइन में वाहन पार्क कर देते हैं, सवारियां लोडिंग-अनलोडिंग करने में कई मिनट लगा देते हैं, रूट का कोई पालन नहीं, ना ही यातायात पुलिस का सक्रिय नियंत्रण है।

मैरिज गार्डर्नों में रौंदे जा रहे नियम: सडक़ों पर हो रही पार्किंग, कई घंटे झूम रहीं बारातें, देररात तक बज रहे कानफोड़ू डीजे

20 से 50 किलोमीटर तक दौड़ रहे माल और सवारी लेकर

ऑटो व ई-रिक्शा चालक शहरी व नगरीय सीमा से 20, 30 और 50 किमी दूर तक ओवरलोड सवारी, बोरी, सब्जी, डिब्बा, और व्यवसायिक का सामान ढोते हुए दिख जाते हैं। एक ऑटो में 10 से 15 से अधिक सवारियां और ई-रिक्शा में 10 से अधिक लोगों का बैठना आम बात हो चुकी है। यह न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि हादसों की बड़ी वजह भी।

चालकों का कोई रिकॉर्ड नहीं

सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि अधिकांश ऑटो व ई-रिक्शा चालकों का रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध नहीं न पुलिस वेरीफिकेशन, न पहचान पत्र, न ही स्थायी पता अंकित है ऐसे में किसी आपराधिक वारदात या दुर्घटना के बाद दोषी चालक का पता लगाना भी चुनौती बन जाता है। कई सामाजिक संगठनों ने कई बार इसका मुद्दा उठाया, पर सत्यापन प्रक्रिया आज तक शुरू नहीं हुई।

प्लेटफार्म पर जानलेवा गड्ढा, ट्रेन आने के दौरान मुश्किल से निकल पा रहे यात्री

नशे में वाहन चलाना, नियम तोडऩा, जांच व्यवस्था ठप

शहर के कई हिस्सों में नशे की हालत में वाहन चलाने की घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन नशे की जांच, ब्रेथ एनालाइजर चेक, मेडिकल टीम, यातायात निरीक्षण अभियान बेहद औपचारिक रूप से ही संचालित हो रहे हैं। इसके कारण दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। यातायात व्यवस्था संभालने वाले विभाग यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, नगर निगम, थाना पुलिस इनके बीच तालमेल बेहद कमजोर है। किसी भी विभाग के पास स्पष्ट योजना, नियमित अभियान, या सख्त दंडात्मक कार्रवाई नजर नहीं आती।

वर्जन
शहर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। नियमों का पालन कराया जाएगा, ताकि जाम की समस्या न हो। मनमानी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अभिनय विश्वकर्मा, एसपी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 09:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / शहर की यातायात व्यवस्था बेपटरी: 5200 ऑटो, 3642 ई-रिक्शा से शहर बेहाल, जिम्मेदार विभाग नहीं दे रहे ध्यान

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

विधानसभा में आगजनी कांड: विधायकों ने पुलिस को घेरा, मंत्री कैलाश बोले-मामला गंभीर

mp vidhansabha
कटनी

शहर के स्पा सेंटरों पर पुलिस के छापे, मचा हड़कंप

spa center
कटनी

पति-बेटी की मौत से अंजान मां, अस्पताल में लड़ रही जिंदगी की जंग

(Photo Source- Patrika)
कटनी

स्टेशन और ट्रेन में अवैध वेंडर माफियाओं का आतंक, अवैध वसूली कम देने पर युवक को किया लहुलूहान

Dispute between illegal vendors on train
कटनी

ड्राइवर को लग गई झपकी, NH-30 में खड़े ट्रक में जा घुसी कार; दो की मौत

katni-news
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.