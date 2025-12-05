शहर की यातायात व्यवस्था बेपटरी: 5200 ऑटो, 3642 ई-रिक्शा से शहर बेहाल, जिम्मेदार विभाग नहीं दे रहे ध्यान

कटनी. शहर की अराजक यातायात व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। सडक़ें जाम, बेतरतीब पार्किंग, नो-पार्किंग जोन में खड़े वाहन, फुटपाथ और मुख्य मार्गों पर सजते शोरूम, इन सबके बीच सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं ऑटो व ई-रिक्शा। शहर में 5200 से अधिक ऑटो और 3642 ई-रिक्शा दौड़ रहे हैं, जो क्षमता से कहीं अधिक हैं। हैरानी की बात यह है कि न तो चालक यातायात सुधार में सहयोग दे रहे हैं और न ही संबंधित विभाग नियमों का पालन कराने में गंभीर दिखाई देते हैं। यातायात पुलिस, परिवहन विभाग, नगर निगम और थाना पुलिस का तालमेल पूरी तरह कमजोर है, जिसका परिणाम शहर रोजाना भुगत रहा है।

कई वर्ष पहले शहर में ऑटो संचालन को व्यवस्थित करने कलर कोडेड रूट, ड्रेस कोड, नेम प्लेट, और दाहिनी ओर सुरक्षा जाली अनिवार्य की गई थी, लेकिन समय के साथ सब बेपटरी हो चली है। शहर की सडक़ों पर इन दिनों अराजकता, अव्यवस्था और यातायात को लेकर भारी अव्यवस्थित स्थिति बनी हुई है। मुख्य मार्ग हों, बाजार हों या चौक-चौराहे—हर तरफ जाम मा जाम है और आवाम परेशान है। शहर की यातायात प्रणाली लगभग बिना नियंत्रण के स्वत: संचालित चल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण शहर में ऑटो और ई-रिक्शा की अनियंत्रित बाढ़ है।