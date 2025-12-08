एसपी-एएसपी सहित एक निरीक्षक, छह उप निरीक्षक जांच में जुटे, फिर भी एटीएम लूट में 36 घंटे बाद पुलिस के हाथ खाली

कटनी. माधवनगर थाना से चंद कदमों की दूरी पर पॉश इलाके से 36 घंटे आवाजाही वाले मार्ग में एटीएम लूट की वारदात हो जाना यह पुलिस की आंखों से काजल चुराने का काम नकाबपोश बदमाशों ने किया है। 15 मिनट के अंदर शातिराना अंदाज में लूट की इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की चौकसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बदमाश तीन थानों की पुलिस व अफसरों को चकमा देकर 11.35 लाख रुपयों से भरा एटीएम लेकर चंपत हो गए, लेकिन घटना के 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।

एटीएम लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें लगी हुई हैं, जो अलग-अलग क्षेत्र में खाक छान रहीं हैं। इस जांच में माना जाए तो एसपी, एडिशनल एसपी के निर्देशन में एक निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक सहित कई प्रधान आरक्षक व आरक्षक ठंड में पसीना बहाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन घटना के 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि पुलिस का दावा है कि शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।