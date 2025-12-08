एसपी-एएसपी सहित एक निरीक्षक, छह उप निरीक्षक जांच में जुटे, फिर भी एटीएम लूट में 36 घंटे बाद पुलिस के हाथ खाली

ATM robbery accused absconding
कटनी. माधवनगर थाना से चंद कदमों की दूरी पर पॉश इलाके से 36 घंटे आवाजाही वाले मार्ग में एटीएम लूट की वारदात हो जाना यह पुलिस की आंखों से काजल चुराने का काम नकाबपोश बदमाशों ने किया है। 15 मिनट के अंदर शातिराना अंदाज में लूट की इस वारदात ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस अधिकारी-कर्मचारियों की चौकसी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि बदमाश तीन थानों की पुलिस व अफसरों को चकमा देकर 11.35 लाख रुपयों से भरा एटीएम लेकर चंपत हो गए, लेकिन घटना के 36 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं।
एटीएम लूट के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें लगी हुई हैं, जो अलग-अलग क्षेत्र में खाक छान रहीं हैं। इस जांच में माना जाए तो एसपी, एडिशनल एसपी के निर्देशन में एक निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक सहित कई प्रधान आरक्षक व आरक्षक ठंड में पसीना बहाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन घटना के 24 घंटे से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। हालांकि पुलिस का दावा है कि शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया जाएगा।
घटना के बाद से पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, हालांकि पुलिस को अभी तक कोई कोई क्लू हाथ नहीं लगे हैं। बताया जा रहा है कि टोल नाकों में भी अपराधियों के आवाजाही के सुराग नहीं मिल रहे। वहीं दूसरी ओर थाना प्रभारी संजय दुबे का कहना है एटीएम लूट करने वाली गैंग यूपी, हरियाणा की हो सकती है, जिनका पता लगाया जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि एक दिन पहले जबलपुर में एटीएम लूट की वारदात होने के बाद शहर में चौकसी नहीं बरती गई और वारदात घटित हुई। पुलिस रात्रि गश्त, कड़ी पहरेदारी का दावा करती है, जिसकी बदमाशों ने पोल खोलकर रख दी है।
माधवनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौराहा समीप स्थित जीवन ज्योति अस्पताल के बाजू में स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के गेट के बाजू में बैंक का ही एटीएम लगा हुआ है। शुक्रवार की रात 7 नकाबपोश बदमाशों ने 15 मिनट में लोडर वाहन की मदद से 11.35 लाख रुपए से भरा एटीएम उखाडकऱ लोडकर फरार हो गए हैं। पॉश इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस की चौकसी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
लुटेरों, डकैतों, चोरों, कुख्यात बदमाशों को रंगदारी वसूलने आदि के लिए शहर सेफ जोन बन गया है। कुछ साल पहले दुबे कॉलोनी में इंजीनियर शैलेष विश्वकर्मा के यहां डकैती, 4 जुलाई 2023 को कोतवाली थाना क्षेत्र के अधाकाप में मनीष शर्मा की की हत्या कर डकैती सहित लूट की कई वारदात हो चुकी हैं। चोरियों की सिलसिला लगातार जारी है। कुख्यात बदमाश पूर्व में रंगदारी के लिए ठिकाना बना लिया था। शहर में अपराधी लगातार पनप रहे हैं, लेकिन पुलिस इन पर शिकंजा नहीं कस पा रही है।
माधवनगर थाना से चंद कदमों की दूरी पर एटीएम लूट की घटना हुई है, जो पुलिस की निष्क्रियता को दर्शाती है। थाना प्रभारी का क्षेत्र में नियंत्रण न होने, निगरानी न करा पाने के कारण लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। पीडि़तों की समय पर फरियाद न सुनना माधवनगर थाने की पहचान बन चुकी है। पुलिस की बेपरवाही के कारण माधवनगर में हत्या की वारदात तक कुछ माह पहले हो चुकी है, बावजूद इसके थाना प्रभारी सहित लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेहरबान हैं।
लुटेरों ने एटीएम लूटने से पहले कुठला थाना क्षेत्र से घंटाघर क्षेत्र निवासी नितिन रोहरा का लोडर वाहन चोरी किया। इस वाहन को कुठला थाना क्षेत्र अंतर्गत पन्ना नाका में रांधेलिया पेट्रोलपंप से चोरी किया। इसके बाद वाहन को माधवनगर थाना क्षेत्र लेकर पहुंचे, यहां से एटीएम लूटा, फिर एसपी कार्यालय, कलेक्ट्रेट व झिंझरी पुलिस चौकी के सामने से होते हुए पीरबाबा से वापस बायपास कोतवाली थाना क्षेत्र के द्वारा होते हुए ट्रांसपोर्ट नगर पहुंचे, जहां पर एटीएम को दूसरे वाहन में लोड कर आसानी से अपने मंसूबे में कामयाब होकर शहर से निकल गए। तीन थानों में धमाचौकड़ी मचाई, लेकिन कहीं कि पुलिस को भनक नहीं लगी।
एटीएम लूटने वाले आरोपियों की पताशाजी के लिए अलग-अलग टीमें लगे हुईं हैं। आरोपियों के अहम सुराग हाथ लगे हैं। शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर मशरुका बरामद करते हुए मामले का खुलासा किया जाएगा। पुलिस लगातार अपराधियों पर शिकंजा कंसने के लिए तत्पर है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
अभिनय विश्वकर्मा, एसपी।
