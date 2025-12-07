जिला प्रशासन की सख्ती: संयुक्त जांच दल की बड़ी कार्रवाई, कांटी वेयरहाउस से 5070 बोरी धान जब्त

ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के ग्राम पिपरिया शुक्ल में अवैध धान भंडारण की शिकायत पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात किसान रामाधार पटेल के घर पर छापा मारा। तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया, जेएसओ वंदना जैन, मंडी इंस्पेक्टर आनंद मिश्रा, कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी और कोटवार की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 800 बोरी धान जप्त किया। छापे के दौरान किसान ने धान को वैध बताते हुए फसल संबंधित दस्तावेज भी दिखाने की बात कही, लेकिन अधिकारियों ने दस्तावेजों की पुष्टि जांच के बाद करने की बात कही है। प्रशासन का कहना है कि बिना सत्यापन के धान को वैध घोषित नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अभी भी कई स्थानों पर धान का अवैध भंडारण हो रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन से की गई है। अधिकारियों ने जल्द जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। निधि गौतम एसडीएम ढीमरखेड़ा का कहना है कि पिपरिया शुक्ल में शिकायत के आधार पर तहसीलदार टीम के साथ मौके पर पहुंचीं और कार्रवाई की गई है। मामले में जांच जारी है। जांच प्रतिवेदन मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। धान खरीदी में व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा भंडारण किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिकायत मिलते ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।