बेटी की बातों से पसीजा दिल, अब कन्यादान करेंगे अलग रह रहे पिता

Katni- मां पिता में अलगाव की वजह से घर टूट रहे हैं, रिश्ते नाते बिखर रहे हैं। यहां तक कि खून के रिश्तों में भी कड़वाहट आती जा रही है। ऐसे दौर में भी आखिरकार संवेदनाओं की जीत होती है। कटनी में नेशनल लोक अदालत में मानवीय संबंधों की एक ऐसी ही मिसाल सामने आई। एक बेटी अपने पिता से रूठी हुई थी और उनसे हर्जाना मांग रही थी। वह बेहद गुस्से में थी पर उसे देख पिता का दिल पसीज गया। उन्होंने न केवल बेटी की मांग मानी बल्कि कन्यादान करने का भी वादा किया। बाद में दोनों खुशी खुशी विदा हुए।