हाईप्रोफाइल धोखाधड़ी के हाल: हस्ताक्षर के नमूने देने पुलिस के पास नहीं आ रहे पीडि़त

कटनी. जबलपुर जिले के सिहोरा स्थित इस्पात कम्पनी यूरो प्रतीक के हाई प्रोफाइल मामले के बुरे हाल है। सीआईडी से केस कटनी पुलिस को वापस मिलने के बाद जांच अटकी हुई है। इसका कारण पीडि़त पक्ष का पुलिस को जांच में सहयोग नहीं करना है। दरअसल, इस पूरे प्रकरण में पीडि़त हरनीत सिंह लाम्बा और सुरेंद्र सिंह सलूजा ने कंपनी में डायरेक्टर पद से दिए गए इस्तीफे में उनके हस्ताक्षर फर्जी होने के आरोप लगाए हैं, जिससे पूरा मामला अब हस्ताक्षर की जांच पर आकर अटका हुआ है। प्रकरण में शामिल आरोपियों द्वारा इस्तीफे से संबंधित दस्तावेज भी पहले पुलिस को न सौंपे जाने से लेटलतीफी हुई है। हालांकि हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में दस्तावेज सौंपे जाने के बाद अब जांच हरमीत सिंह और सुरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर नमूनों पर अटकी हुई है।