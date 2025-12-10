आवोहवा खराब: शहरवासियों को स्वच्छ सांसों का संकट, नवंबर माह में ऑरेंज तो दिसंबर में यलो जोन में शहर

कटनी. शहर की हवा दूषित होती जा रही है, लेकिन इसके विपरीत नगर निगम के दावे हवा में तैरते दिखाई देते हैं। निगम कहता है कि कटनी में वायु गुणवत्ता ‘ठीक’ है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पिछले नवंबर माह की बात करें कटनी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 के पार दर्ज किया जा रहा था। यह स्तर सीधे ‘खराब’ श्रेणी में आता है, जिसका मतलब है कि हवा में मौजूद धूलकण, धुआं और प्रदूषक तत्व नागरिकों की सेहत पर गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। सवाल यह है कि जब शहर सांस लेने लायक भी नहीं बचा, तब आखिर नगर निगम क्यों उपाय नहीं कर रहा है। हालांकि दिसंबर में आंकड़ा कुछ ठीक हुआ है।

जानकारी के अनुसार शहर के कुछ क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय एक्यूआई 210 से 260 के बीच दर्ज किया गया है। यह आंकड़ा साधारण नहीं है। 200 पार एक्यूआई का मतलब है कि हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 कणों की मात्रा खतरनाक तौर पर बढ़ चुकी है। पीएम 2.5 बेहद खतरनाक कण होते हैं, जो फेफड़ों के भीतर तक पहुंचकर सांस की तकलीफ, दमा, खांसी और हृदय रोगों के जोखिम को बढ़ा देते हैं। शहर की गलियों, बाजारों, बाईपास और औद्योगिक क्षेत्रों में जो धूल उड़ रही है, वही सीधे लोगों की सांसों में जा रही है। कई नागरिक बता रहे हैं कि सुबह घर से निकलते ही नाक और गले में जलन महसूस होने लगी है। बच्चों और बुजुर्गों में खांसी की शिकायत तेजी से बढ़ी है। शहर के लिए एक्यूआई 200 पार होना बेहद चिंताजनक है, क्योंकि यहां औद्योगिक व भारी यातायात का सीधा असर हवा की गुणवत्ता पर पड़ता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि प्रशासन इस बिगड़ती स्थिति पर गंभीरता से कार्रवाई करता हुआ नहीं दिख रहा।