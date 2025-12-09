यातायात बिगाड़ने वालों की अब खैर नहीं, सड़क पर उतरा प्रशासन, इन लोगों का कट रहा भारी चालान

Traffic Improvement Campaign :मध्य प्रदेश के कटनी शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर, सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न मुख्य मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नो पार्किंग क्षेत्र में गलत तरीके से खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई।