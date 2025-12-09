यातायात बिगाड़ने वालों की अब खैर नहीं, सड़क पर उतरा प्रशासन, इन लोगों का कट रहा भारी चालान

कटनी में यातायात सुधार अभियान (Photo Source- Patrika Input)
Traffic Improvement Campaign :मध्य प्रदेश के कटनी शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर, सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से नगर निगम और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान विभिन्न मुख्य मार्गों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नो पार्किंग क्षेत्र में गलत तरीके से खड़े वाहनों पर सख्त कार्रवाई की गई।
कार्रवाई के दौरान शहर में कुल 20 स्थानों पर यातायात व्यवस्था के उल्लंघन पाए गए, जिन पर चालान काटते हुए टीम ने 10 हजार रुपए का समन शुल्क वसूला है।
अभियान में नगर निगम के अतिक्रमण प्रभारी मनेन्द्र सिंह, यातायात प्रभारी राहुल पांडे, कोतवाली थाना के उप निरीक्षक कुलदीप सिंह, उप निरीक्षक नेहा मौर्य, तथा सूबेदार सोनम उइके सहित दल के अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
कार्रवाई के दौरान पुलिस अधीक्षक कटनी अभिनय विश्वकर्मा स्वयं मौके पर पहुँचे और शहर के प्रमुख मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को यातायात प्रबंधन और सुरक्षा को और अधिक मजबूत करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश भी प्रदान किए।
संयुक्त टीम की यह कार्रवाई मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक बाधा कम करेगी सड़क दुर्घटनाओं की आशंका घटाएगी नागरिकों को सुचारू यातायात का लाभ देगी भविष्य में भी इस प्रकार के अभियान लगातार संचालित किए जाएंगे, ताकि शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक अनुशासित एवं सुरक्षित बनाया जा सके।
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग