शंकरपुर में रेल रोको आंदोलन, तीन घंटे से अधिक बाधित रहा रेल यातायात, मचा हड़कंप

कटनी। पश्चिम मध्य रेल जबलपुर मंडल के अंतर्गत आने वाले शंकरपुर भदौरा रेलवे स्टेशन पर बुधवार को ग्रामीणों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा, जब लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई। शंकरपुर भदौरा स्टेशन स्थित लेवल क्रॉसिंग गेट क्रमांक 67/सी पर ग्रामीणों ने रेल रोको आंदोलन कर करीब तीन घंटे से अधिक समय तक रेल यातायात बाधित कर दिया। इस दौरान अप और डाउन दोनों लाइनों पर कई ट्रेनें प्रभावित रहीं।

यह आंदोलन शंकरपुर भदौरा निवासी आनंद सिंह उर्फ ददुआ के नेतृत्व में किया गया। आंदोलन में बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण शामिल हुए। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगें गाड़ी संख्या 11651/11652 का शंकरपुर भदौरा स्टेशन पर एक मिनट का स्टापेज दिए जाने और स्टेशन पर नियमित स्टेशन मास्टर की नियुक्ति से जुड़ी थीं। ग्रामीणों का कहना था कि स्टेशन होने के बावजूद यहां कई आवश्यक सुविधाओं का अभाव है, जिससे आम यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है।