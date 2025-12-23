अफसरों पर नहीं आई आंच: ढाई करोड़ की स्ट्रीट लाइट में ताक पर रखे थे नियम, इन अधिकारियों ने किया बड़ा खेल

कटनी. ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार हमेशा सुर्खियों में रहा है। पंचायत के सचिव, सरपंच, जीआरएस और इंजीनियर मिलकर खूब गड़बड़ी करते हैं, लेकिन जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर जनपद पंचायत के सीइओ व आरइएस के तत्कालीन कार्यपालन यंत्री के द्वारा दबाव डालकर 27 पंचायतों से नियमों को ताक में रखकर स्ट्रीट लाइटें लगवाई गईं। शासन द्वारा मामले में दोषी पाते हुए दागी सीइओ को जिले से तो हटा दिया गया, लेकिन लगभग 6 माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

जानकारी के अनुसार लगभग एक साल पहले बड़वारा जनपद पंचायत क्षेत्र की 27 ग्राम पंचायतों में ढाई करोड़ रुपए से स्ट्रीट लाइट लगवाने का प्रस्ताव बनवाया गया। बड़वारा जनपद के तत्कालीन सीइओ केके पांडेय व आरइएस के इंजीनियर ने ग्राम पंचायतों पर दबाव डालकर स्ट्रीट लाइटें लगवाई गईं। लगवाई गई लाइटों की कीमत ढाई करोड़ रुपए थी। हैरानी की बात तो यह रही कि इसमें आरइएस ने नियम विरुद्ध तरीके से टीएस भी कर दिए, जिससे यह विभाग की जांच के घेरे में आया।