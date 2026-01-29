29 जनवरी 2026,

कटनी

मुंह में भरा पेट्रोल, चेहरे पर छिड़ककर महिला को जलाया, गंभीर झुलसी

बड़वारा के मझगवां गांव में विवाद व दामाद से झगड़े के बीच-बचाव पर हमला, महिला गंभीर, मुख्य आरोपी फरार

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 29, 2026

Attempt to Burn Victim Alive by Pouring Petrol

Attempt to Burn Victim Alive by Pouring Petrol

कटनी. बड़वारा थाना क्षेत्र के मझगवां छघरा गांव में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीन विवाद और आपसी झगड़े के बीच-बचाव करने पहुंची करीब 50 वर्षीय महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार संतरा बाई पति दुर्जन कोल (55) मंगलवार रात करीब 1 बजे अपने घर पर मौजूद थी। इसी दौरान मोहल्ले का भोला कोल अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और पुराने जमीन विवाद को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढऩे पर आरोपी भोला कोल ने बोतल से पेट्रोल अपने मुंह में भरा और संतरा बाई के चेहरे पर छिडक़ दिया। इसके बाद उसने माचिस जलाकर महिला को आग के हवाले कर दिया।
आग की लपटों और महिला की चीख-पुकार सुनकर घर के अंदर सो रही बहू बाहर आई। बहू को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने तत्काल आग बुझाई और गंभीर हालत में संतरा बाई को जिला अस्पताल कटनी में भर्ती कराया।

दामाद से विवाद बना हमले की वजह

पुलिस ने बताया कि आरोपी भोला कोल, मोनू रैकवार और राज रैकवार एक ही कंपनी में पीडि़ता के दामाद देवीदीन के साथ काम करते थे। एक दिन पहले काम के दौरान इनके बीच विवाद हुआ था। इसी विवाद को लेकर आरोपी दामाद से झगड़ा कर रहे थे। शोर सुनकर संतरा बाई बीच-बचाव करने पहुंची, तभी आरोपी भोला कोल ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही बड़वारा थाना पुलिस जिला अस्पताल पहुंची और पीडि़ता के बयान दर्ज किए। वहीं तहसीलदार रामहर्ष टेके ने भी महिला के कथन लिए हैं।

मुख्य आरोपी फरार

थाना प्रभारी केके पटेल ने बताया कि बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज किया जा रहा है। पीडि़ता की बहू ने आरोप लगाया है कि यह घटना हत्या के इरादे से की गई और तीनों आरोपियों ने मिलकर साजिश रची थी। घटना में मुख्य आरोपी भोला कोल (30) फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। वहीं सह-आरोपी मोनू रैकवार (25) और राज रैकवार (28) से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

अफसरों पर नहीं आई आंच: ढाई करोड़ की स्ट्रीट लाइट में ताक पर रखे थे नियम, इन अधिकारियों ने किया बड़ा खेल
कटनी
Street light katni

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

