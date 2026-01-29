मुंह में भरा पेट्रोल, चेहरे पर छिड़ककर महिला को जलाया, गंभीर झुलसी

कटनी. बड़वारा थाना क्षेत्र के मझगवां छघरा गांव में मंगलवार देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जमीन विवाद और आपसी झगड़े के बीच-बचाव करने पहुंची करीब 50 वर्षीय महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। गंभीर रूप से झुलसी महिला को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार संतरा बाई पति दुर्जन कोल (55) मंगलवार रात करीब 1 बजे अपने घर पर मौजूद थी। इसी दौरान मोहल्ले का भोला कोल अन्य साथियों के साथ वहां पहुंचा और पुराने जमीन विवाद को लेकर गाली-गलौज शुरू कर दी। विवाद बढऩे पर आरोपी भोला कोल ने बोतल से पेट्रोल अपने मुंह में भरा और संतरा बाई के चेहरे पर छिडक़ दिया। इसके बाद उसने माचिस जलाकर महिला को आग के हवाले कर दिया।

आग की लपटों और महिला की चीख-पुकार सुनकर घर के अंदर सो रही बहू बाहर आई। बहू को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों ने तत्काल आग बुझाई और गंभीर हालत में संतरा बाई को जिला अस्पताल कटनी में भर्ती कराया।