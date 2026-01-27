आरटीओ में सेवा ठप: फिटनेस करवाने जबलपुर और सतना जाने मजबूर वाहन चालक

आरटीओ में फिटनेस सेवा बंद होने से वाहन चालकों में भारी नाराजगी है। कई वाहन मालिकों ने बताया कि वे नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था ही उन्हें मजबूर कर रही है। ऑटो चालक रमेश केवट कहते हैं कि हम रोज की कमाई से घर चलाते हैं। फिटनेस के लिए जबलपुर भेज रहे हैं, लेकिन ऑटो का जिले से बाहर परमिट ही नहीं है। बिना परमिट जाएंगे तो चालान कटेगा। उन्होंने बताया कि एक दिन जबलपुर जाने-आने में ही 800 से 1000 रुपए खर्च हो जाएंगे, जबकि उनकी रोज़ की कमाई 400-500 रुपए से ज्यादा नहीं होती। बड़वारा क्षेत्र के स्कूल बस चालक इरफान खान का कहना है स्कूल बस बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी होती है। हमें जिले से बाहर जाने का परमिट नहीं मिलता, लेकिन फिटनेस के लिए बाहर जाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बस खड़ी रख दें तो स्कूल और बच्चों दोनों को परेशानी होगी। इरफान ने सवाल उठाया कि जब शासन खुद बाहर भेज रहा है, तो स्कूल बसों के लिए विशेष अनुमति या कैंप व्यवस्था क्यों नहीं की जा रही। मालवाहक वाहन चालक लल्लू यादव बताते हैं कि ट्रक से माल ढोकर ही परिवार चलता है। दो दिन जबलपुर में लग जाएंगे तो काम ठप हो जाएगा। ऊपर से डीजल, टोल और खाने का खर्च अलग। अगर फिटनेस नहीं कराएं तो 5 हजार जुर्माना दोनों तरफ नुकसान ही नुकसान है।