किसानों के लिए CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान, ‘बिजली व्यवस्था’ में किया बदलाव

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश से नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश देश के तेजी से विकास करने वाले राज्यों में शामिल है और यहां बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से भी कम है। उन्होंने बरही में वॉलीबॉल का इंडोर स्टेडियम बनाने तथा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में युवाओं के लिए खेल स्टेडियम निर्माण की घोषणा भी की। इसके साथ ही महानदी और उमड़ार नदी के संगम क्षेत्र में सिंचाई परियोजना और जिले में जलाशयों व नहरों के जीर्णोद्धार की योजना का भी उल्लेख किया।