मुख्यमंत्री की सुरक्षा में चूक: हेलीपेड के पास फूटे पटाखे, सीएम सिक्योरिटी हुई अलर्ट

कटनी. मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बरही दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई। मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के समय हेलीपेड के समीप पटाखे फोड़ दिए गए, जिससे मौके पर हडक़ंप मच गया और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगे अधिकारी तुरंत अलर्ट हो गए। जानकारी के अनुसार बरही के शासकीय हाईस्कूल परिसर में मुख्यमंत्री के आगमन के लिए हेलीपेड बनाया गया था। जैसे ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर बरही पहुंचा और लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हुई, उसी दौरान स्कूल की बाउंड्रीवाल के पास तेज आवाज के साथ पटाखे फोड़ दिए गए। अचानक पटाखों की आवाज से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि पटाखों के कारण धुआं भी उठने लगा, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। घटना के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात अधिकारी तुरंत सतर्क हो गए और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ शुरू कर दी गई। सूत्रों के अनुसार पटाखे फूटने के कारण हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान भी कुछ क्षणों के लिए असुविधा की स्थिति बनी। अधिकारियों ने तत्काल मौके पर मौजूद लोगों को फटकार लगाई और पटाखे फोडऩे वालों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए। इससे पूर्व ही शुक्रवार को आईजी प्रमोद वर्मा ने भी तैयारियों का निरीक्षण किया था और पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए थे कि कार्यक्रम स्थल के आसपास पटाखे न फोड़े जाएं, इसके बावजूद यह लापरवाही हो गई।