बेपरवाही: अधर में 2.52 करोड़ की चौपाटी नवीनीकरण और पार्किंग परियोजना

कटनी. नगर निगम द्वारा जिला अस्पताल के सामने 2.52 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित चौपाटी निर्माण और पार्किंग नवीनीकरण का कार्य अधर में लटक गया है। निर्धारित समयसीमा बीतने के बावजूद परियोजना पूरी नहीं हो सकी है, जिससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों में नाराजगी देखी जा रही है।

जानकारी के अनुसार नगर निगम ने 8 जनवरी 2024 को ठेकेदार राजेश कुमार जैन को टेंडर जारी कर अनुबंध किया था। योजना के तहत यहां 65 दुकानों के निर्माण के साथ चौपाटी और पार्किंग क्षेत्र का विकास किया जाना था। हालांकि अब तक केवल 41 दुकानों का निर्माण ही पूरा हो पाया है, जबकि शेष दुकानों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हो सका है।