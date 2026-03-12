जिले में 52991 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने कराया पंजीयन

कटनी. सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में गेहूं का समर्थन मूल्य लगभग 160 रुपए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने पंजीयन में रुचि दिखाई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10 हजार से अधिक किसानों के पंजीयन बढ़े हैं। जानकारी के अनुसार 2025 में 42 हजार 307 किसानों ने पंजीयन कराया था, वहीं अबतक जिले में 52 हजार 991 किसानों ने पंजीयन करा लिया है।

जिला खाद्य अधिकारी सज्जन सिंह परिहार ने 7 फरवरी से शुरू हुए पंजीयन में कटनी के 52 हजार 991 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 55 पंजीयन केंद्र बनाए गए थे।