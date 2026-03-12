12 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

जिले में 52991 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने कराया पंजीयन

गत वर्ष की अपेक्षा 10 हजार से अधिक किसानों ने कराया पंजीयन, अभी आज भी है अन्नदाता को मौका

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Mar 12, 2026

PM Kisan Samman Nidhi Big Fraud Rajasthan 2.5 lakh suspected cases verification start

फाइल फोटो पत्रिका

कटनी. सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में गेहूं का समर्थन मूल्य लगभग 160 रुपए बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद किसानों ने पंजीयन में रुचि दिखाई है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 10 हजार से अधिक किसानों के पंजीयन बढ़े हैं। जानकारी के अनुसार 2025 में 42 हजार 307 किसानों ने पंजीयन कराया था, वहीं अबतक जिले में 52 हजार 991 किसानों ने पंजीयन करा लिया है।
जिला खाद्य अधिकारी सज्जन सिंह परिहार ने 7 फरवरी से शुरू हुए पंजीयन में कटनी के 52 हजार 991 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। कलेक्टर आशीष तिवारी के निर्देश पर जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 55 पंजीयन केंद्र बनाए गए थे।

पंजीयन में बहोरीबंद अग्रणी

समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए तहसील बहोरीबंद में 10 हजार 826, ढीमरखेड़ा में 9 हजार 748 और विजयराघवगढ़ में 6 हजार 780 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसी प्रकार तहसील रीठी में 5 हजार 411, बड़वारा में 5 हजार 43 और बरही में 4 हजार 87 किसानों ने पंजीयन कराया है। इसके अलावा तहसील कटनी नगर में 2 हजार 951 व कटनी में 2 हजार 778 किसनों ने अपना पंजीयन कराया है।

23 मार्च से शुरू होगी खरीदी

कटनी जिले में समर्थन मूल्य पर 23 मार्च से गेहूं की खरीदी शुरू होगी। इस वर्ष 2 हजार 625 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर किसानों से गेहूं का उपार्जन किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2 हजार 585 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो गत वर्ष से 160 रूपये अधिक है। वहीं म.प्र. सरकार द्वारा 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा।

उपार्जित फसल के भुगतान हेतु बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया जाएगा। किसान के आधार लिंक बैंक खाते में भुगतान करने में किसी कारण से समस्या उत्पन्न होने पर किसान द्वारा पंजीयन में उपलब्ध कराये गए बैंक खाते में भुगतान किया जा सकेगा। किसानों का कहना है कि सिंचाई की सुविधा मिलने, मौसम अनुकूल रहने के कारण गेहूं की बोवनी का रकबा बढ़ा है। किसानों की संख्या भी बंटाकन के कारण बढ़ी है।

ये भी पढ़ें

जिला अस्पताल की ओपीडी में डॉक्टर नदारद, घंटों इंतजार करते रहे मरीज, सामने आई यह गंभीर लापरवाही
कटनी
hospital katni

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

12 Mar 2026 08:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / जिले में 52991 किसानों ने समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने कराया पंजीयन

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजीव गांधी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स विवाद: नगर निगम पर 67 करोड़ का कुर्की वारंट, न्यायालय से पहुंची मचकुरी, मचा हड़कंप

Warrant issued for attachment of Rs 67 crore against Katni Municipal Corporation
कटनी

बेपरवाही: अधर में 2.52 करोड़ की चौपाटी नवीनीकरण और पार्किंग परियोजना

Negligence in Chowpatty renovation and parking plan
कटनी

बड़वारा में रेत माफिया के हौसले बुलंद, छोटी महानदी का हो रहा अवैध उत्खनन, क्षेत्रीय नेता पर संरक्षण का आरोप

Illegal sand mining in Katni district
कटनी

रेल रोका आंदोलन: हजारों ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और अपडाउनर्स सडक़ पर उतरे, 15 दिन का दिया अल्टीमेटम

Demand for stoppage of trains at Sleemanabad railway station
कटनी

विशेष सम्मिलन की मियाद पूरी, पार्षदों ने निगम अध्यक्ष को कराया रिमाइंडर, पनप रहा है पार्षदों

nagar nigam parshad
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.