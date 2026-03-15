शादी में ‘बैंड’ बजा रहे युवक को आया हार्ट अटैक, मौत

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। शनिवार दोपहर जिला अस्पताल के पीएम हाउस में युवक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया।घटना की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और गांव के लोग गहरे सदमे में हैं। राहुल की अचानक मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांव में भी शोक का माहौल है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का स्पष्ट पता चल सकेगा।