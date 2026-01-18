पत्रिका टॉक शो में डॉक्टरों ने रखी बेबाक राय…: दवाओं की कीमत के साथ जीएसटी में मिले राहत, सुरक्षा जरूरी

कटनी. फरवरी माह में केंद्र सरकार द्वारा आम बजट पेश किया जाना है। बजट से पूर्व विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं को लेकर पत्रिका द्वारा चर्चा का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार को शहर के डन कॉलोनी स्थित इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के बीच पत्रिका टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के शासकीय एवं निजी चिकित्सकों ने अपनी उम्मीदें और सुझाव खुलकर रखे।

टॉक शो में चिकित्सकों ने कहा कि आगामी केंद्रीय बजट में सरकार को दवाओं की कीमतों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया कि कई दवाओं की एमआरपी अत्यधिक होती है, जबकि उनकी वास्तविक लागत काफी कम होती है। इससे आम मरीजों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है।