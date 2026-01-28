28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कटनी

मप्र के विश्वविद्यालयों में लागू होगा डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम, कटनी पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने कही यह खास बात

कटनी पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार, नई शिक्षा नीति और नवाचारों पर बोले, यूजीसी विरोध, शंकराचार्य विवाद व पीपीपी मेडिकल कॉलेज पर बनाई दूरी

2 min read
Google source verification

कटनी

image

Balmeek Pandey

Jan 28, 2026

Higher education

Higher education

कटनी। मध्यप्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सोमवार को अल्प प्रवास पर कटनी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए नई शिक्षा नीति-2020 के तहत प्रदेश के विश्वविद्यालयों में किए जा रहे नवाचारों की जानकारी दी। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष मध्यप्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे परीक्षा मूल्यांकन की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। हालांकि, बातचीत के दौरान मंत्री यूजीसी के विरोध, शंकराचार्य से जुड़े विवाद और कटनी में प्रस्तावित पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बोलने से बचते नजर आए।

यह सिस्टम होगा लागू

उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम के लागू होने से परीक्षा मूल्यांकन की पारंपरिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। अब उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। परीक्षकों को कॉपियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी और छात्र भी चाहें तो मूल्यांकन के बाद अपनी उत्तरपुस्तिका ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि छात्रों का विश्वविद्यालय व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा। मंत्री ने इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक “बड़ा नवाचार” करार दिया।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार जारी है, ताकि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और बहुभाषी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है और यहां विभिन्न भाषाओं व संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। इसी भावना के तहत विश्वविद्यालयों में हिंदी के साथ-साथ तमिल, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, गुजराती जैसी कई भारतीय भाषाओं को जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल इस संदेश को मजबूत करेगी कि भाषाएं समाज को जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं।

दबाव में नहीं

कुल मिलाकर, कटनी प्रवास के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने जहां नई शिक्षा नीति और डिजिटल नवाचारों को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट की, वहीं विवादित और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों पर चुप्पी साधे रखी। मंत्री की इस रणनीति को प्रशासनिक और राजनीतिक संतुलन के तौर पर देखा जा रहा है।

यहां नहीं बोले मंत्री

हालांकि, जैसे ही मीडिया ने यूजीसी के विरोध से जुड़े सवाल किए, मंत्री का रुख बदलता नजर आया। उन्होंने इस विषय पर टिप्पणी करने से परहेज किया। इसी तरह शंकराचार्य से जुड़े विवाद पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने साफ कहा कि यह विषय उनके स्तर का नहीं है। कटनी में प्रस्तावित पीपीपी मॉडल मेडिकल कॉलेज को लेकर चल रहे विरोध पर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मीडिया के सवालों से बचते हुए मंत्री परमार ने यहां तक कह दिया कि वे कैलाश विजयवर्गीय नहीं हैं, जो पत्रकारों के दबाव में बुलवा लिए जाएं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिन विषयों पर वे बोलना नहीं चाहते, उन पर वे कोई बयान नहीं देंगे।

ये भी पढ़ें

Mp के इस शहर में इलाज के साथ नालियों में बह रहा खतरनाक जहर!, ईटीपी सिस्टम को लेकर बड़ा खेल
कटनी
Hospitals Discharging Contaminated Wastewater Into Drains

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Jan 2026 09:37 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Katni / मप्र के विश्वविद्यालयों में लागू होगा डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम, कटनी पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने कही यह खास बात

बड़ी खबरें

View All

कटनी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

यूरिया खाद के लिए भोर से किसानों कर रहे जद्दोजह, दोपहर बाद तक मिल रही खाद

Khad
कटनी

आरटीओ में सेवा ठप: फिटनेस करवाने जबलपुर और सतना जाने मजबूर वाहन चालक

Vehicle Fitness Services Disrupted at Katni RTO Office
कटनी

वीर पुलिसकर्मियों को सलाम, कर्तव्य निभाते हुए शहीद हुए 27 जवान

Police Personnel Die on Duty
कटनी

कुर्की-वसूली के बाद बिल जमा न करने वालों उपभोक्ताओं के खाते हो रहे सीज

Mpeb
कटनी

डीएमएफ के 45 करोड़ पर अफसरशाही का कुंडलीमार खेल, फाइलों में कैद विकास कार्य

Dmf
कटनी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.