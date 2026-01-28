मप्र के विश्वविद्यालयों में लागू होगा डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम, कटनी पहुंचे उच्च शिक्षा मंत्री ने कही यह खास बात

उच्च शिक्षा मंत्री परमार ने कहा कि डिजिटल वैल्यूएशन सिस्टम के लागू होने से परीक्षा मूल्यांकन की पारंपरिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। अब उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। परीक्षकों को कॉपियां डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी और छात्र भी चाहें तो मूल्यांकन के बाद अपनी उत्तरपुस्तिका ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे न केवल मूल्यांकन प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, बल्कि छात्रों का विश्वविद्यालय व्यवस्था पर भरोसा भी बढ़ेगा। मंत्री ने इसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक “बड़ा नवाचार” करार दिया।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार जारी है, ताकि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो। नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में नवाचार, कौशल आधारित शिक्षा और बहुभाषी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मंत्री परमार ने कहा कि मध्यप्रदेश देश का हृदय प्रदेश है और यहां विभिन्न भाषाओं व संस्कृतियों का संगम देखने को मिलता है। इसी भावना के तहत विश्वविद्यालयों में हिंदी के साथ-साथ तमिल, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, गुजराती जैसी कई भारतीय भाषाओं को जोड़ने की योजना पर काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल इस संदेश को मजबूत करेगी कि भाषाएं समाज को जोड़ने का काम करती हैं, तोड़ने का नहीं।