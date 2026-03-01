प्रेमिका देख रही थी शादी के सपने, खंडहर में ले गया प्रेमी और ले ली जान

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि युवती की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण हुई है। परिजनों ने पुलिस को बताया कि काजल का जैतहरी के रहने वाले रवि उर्फ चंद्रभान ठाकुर से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के आधार पर पुलिस ने साइबर तकनीक से कॉल डिटेल खंगाली तो आरोपी का सुराग हाथ लगा। पुलिस ने आरोपी चंद्रभान को पकड़कर जब उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया। आरोपी ने बताया कि काजल उस पर शादी करने के लिए दबाव बना रही थी लेकिन वो काजल से शादी नहीं करना चाहता था। काजल से पीछा छुड़ाने के लिए उसने हत्या की साजिश रची और उसे बहाने से बुलाकर खंडहर में ले जाकर उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी ने मृतका काजल के मोबाइल की सिम तोड़कर फेंक दी थी और मोबाइल को अपनी दुकान में ले जाकर छिपा दिया था जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है।