पिता को खाना देने पहुंचे बच्चे तो खेत में मिला शव

घटना की सूचना मिलते ही भालूमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड तथा एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी विपुल शुक्ला ने बताया कि मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा । पुलिस इस मामले में परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है।