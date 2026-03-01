5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

पिता को खाना देने पहुंचे बच्चे तो खेत में मिला शव

mp news: 45 वर्षीय किसान का शव खेत में मिला, हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी।

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Shailendra Sharma

Mar 05, 2026

anuppur

farmer found dead in field murder suspected police investigation

mp news: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र के बगडुमरा गांव के पास खेत में गुरुवार सुबह एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान महाजन यादव के रूप में हुई है। महाजन यादव किसान थे और जब खेत में बच्चे उन्हें खाना देने के लिए पहुंचे तो शव देखा। घटना के बाद गांव में डर का माहौल है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

खेत में मिली लाश

पुलिस के अनुसार महाजन यादव अपने खेत में सब्जी की खेती करते थे और खेत में ही बने घर में रहते थे। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे वह अपने गांव स्थित घर गए थे और कुछ देर बाद फिर खेत लौट आए थे। सुबह करीब 8 बजे पत्नी ने बच्चों के हाथों उनके लिए खाना खेत पर भेजा। जब बच्चे खेत पर पहुंचे तो महाजन यादव वहां नहीं मिले। इसके बाद बच्चों ने आसपास तलाश की, तभी खेत के पास उनका शव पड़ा मिला।

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही भालूमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉग स्क्वाड तथा एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना प्रभारी विपुल शुक्ला ने बताया कि मृतक के शरीर पर धारदार हथियार के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा । पुलिस इस मामले में परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच जारी है।

ये भी पढ़ें

नरभक्षी ने नाबालिग की हत्या कर मांस खाया, खून पीया
दमोह
damoh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 08:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / पिता को खाना देने पहुंचे बच्चे तो खेत में मिला शव

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार और डंपर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत, भीषण हादसे में 3 गंभीर

Horrific Accident
अनूपपुर

गुजरात में रहने वाली लड़कियों के साथ MP में छेड़छाड़, विरोध में बंद कराई दुकान

anuppur news
अनूपपुर

दोस्ती तोड़ने पर फोटो वायरल करने की धमकी, परेशान नाबालिग ने दी जान

suicide
अनूपपुर

एमपी में जानवर की खोपड़ी, जादू की किताब के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

ANUPPUR
अनूपपुर

सड़क पार कर रही थीं महिलाएं, तेज रफ्तार पिकअप ने उड़ाया; एक की मौत

anuppur news
अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.