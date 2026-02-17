कार और डंपर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत, भीषण हादसे में 3 गंभीर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि, कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायलों को बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि, कार सवार मनेद्रगढ़ से दर्शन कर गौरेला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे डंपर से उनकी सीधी टक्कर हो गई। हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया।