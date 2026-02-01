14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

गुजरात में रहने वाली लड़कियों के साथ MP में छेड़छाड़, विरोध में बंद कराई दुकान

MP News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में जबलपुर से आ रही युवतियों के साथ शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने छेड़खानी कर दी।

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Himanshu Singh

Feb 14, 2026

anuppur news

फोटो सोर्स- पत्रिका

MP News: मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के करन पठार थाना अंतर्गत ग्राम लीला टोला में शुक्रवार की मध्य रात्रि जबलपुर से बस से अपने घर आ रही दो युवतियों के साथ शराब दुकान में काम करने वाले व्यक्तियों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। कुछ समय के बाद जब परिजन लेने के लिए बस स्टैंड पहुंचे और यह देखकर विरोध किया तो उनके साथ भी मारपीट करने लगे। किसी तरह रात में परिजन युवतियों को लेकर के घर पहुंचे और सुबह थाने पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई।

गुजरात की लड़कियों के साथ छेड़छाड़

इस घटना के संबंध में बताया कि गुजरात में रहने वाली दो लड़कियां जो की ग्राम देवरी में निधन के पश्चात तिजवा कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आई हुई थी। रात में लगभग 12 बजे वह सभी जबलपुर से आने वाली बस से लीला टोला चौराहे पर पहुंची जहां पर शराब दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों ने उनके साथ अकेला देखकर के छेड़छाड़ शुरू कर दी।

इसके बाद बस स्टैंड पर उन्हें लेने के लिए चाचा और भाई पहुंचे जहां उनके साथ भी आरोपियों ने मारपीट करते हुए घायल कर दिया। शनिवार सुबह करन पठार थाने पहुंच कर इसकी शिकायत दर्ज कराई लेकिन यहां पर महिला विवेचना अधिकारी न होने के कारण उन्हें राजेंद्र ग्राम जाना पड़ा जहां अपराध दर्ज करते हुए मामले की विवेचना प्रारंभ की गई है।

ग्रामीणों ने बताई शराब दुकान

शराब दुकान के कर्मचारियों के द्वारा युवतियों से छेड़छाड़ और उनके परिजनों से मारपीट किए जाने के मामले पर शनिवार को लीला टोला शराब दुकान पहुंच कर दुकान को बंद कर दिया गया सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग मौके पर पहुंचा और शराब दुकान को प्रारंभ कराए जाने का प्रयास किया लेकिन महिलाओं के विरोध के चलते विभागीय अधिकारियों को भी यहां से लौटना पड़ा महिलाओं की मांग है कि जब से यहां शराब दुकान प्रारंभ हुई है तब से आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिसको देखते हुए वह शराब दुकान को बंद किए जाने की मांग कर रहे हैं।

अपराध दर्ज किया जा रहा है साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं। - वीरेंद्र बरकडे, थाना प्रभारी, करन पठार

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Feb 2026 06:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / गुजरात में रहने वाली लड़कियों के साथ MP में छेड़छाड़, विरोध में बंद कराई दुकान

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दोस्ती तोड़ने पर फोटो वायरल करने की धमकी, परेशान नाबालिग ने दी जान

suicide
अनूपपुर

एमपी में जानवर की खोपड़ी, जादू की किताब के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

ANUPPUR
अनूपपुर

सड़क पार कर रही थीं महिलाएं, तेज रफ्तार पिकअप ने उड़ाया; एक की मौत

anuppur news
अनूपपुर

शीतलहर की चपेट में एमपी का ये शहर, ठंड से जमी बर्फ, 0 डिग्री के करीब पहुंचा पारा

Amarkantak Weather
अनूपपुर

मंदिर में चोरी करने वाला पकड़ाया, छत्तीसगढ़ से जुड़े निकले तार, वारदात को अंजाम देते CCTV में हुआ था कैद

Anuppur News
अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.