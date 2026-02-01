गुजरात में रहने वाली लड़कियों के साथ MP में छेड़छाड़, विरोध में बंद कराई दुकान

शराब दुकान के कर्मचारियों के द्वारा युवतियों से छेड़छाड़ और उनके परिजनों से मारपीट किए जाने के मामले पर शनिवार को लीला टोला शराब दुकान पहुंच कर दुकान को बंद कर दिया गया सूचना मिलने के बाद आबकारी विभाग मौके पर पहुंचा और शराब दुकान को प्रारंभ कराए जाने का प्रयास किया लेकिन महिलाओं के विरोध के चलते विभागीय अधिकारियों को भी यहां से लौटना पड़ा महिलाओं की मांग है कि जब से यहां शराब दुकान प्रारंभ हुई है तब से आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जिसको देखते हुए वह शराब दुकान को बंद किए जाने की मांग कर रहे हैं।