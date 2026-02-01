दोस्ती तोड़ने पर फोटो वायरल करने की धमकी, परेशान नाबालिग ने दी जान

किशोरी को अस्पताल लेकर आए युवक ने बताया कि उसकी मृतका के साथ इंस्टाग्राम से दोस्ती हुई थी, फोन से बात होने से फ्रेंडशिप है। वह कक्षा 12वीं का छात्र है और कोतमा में पढ़ता है। 12 फरवरी को वह अनूपपुर रेलवे स्टेशन आया हुआ था इसी दौरान रात को किशोरी का फोन आया और बताया कि वह अनूपपुर रेलवे स्टेशन के अंदर है, पानी लेकर आ जाओ। वो स्टेशन के अंदर पहुंचा और किशोरी को पानी की बोतल दी, पानी पीने के बाद किशोरी के मुंह से लगातार झाग निकलने लगा। उसने पूछा तो बताया कि जहर खाया है। वो तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचा और भर्ती कराया। पुलिस ने किशोरी के परिजन को सूचना दे दी है और परिजन के आने के बाद किशोरी का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।