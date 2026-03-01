मोहब्बत बनकर खींच लाई मौत, बॉयफ्रेंड ने भाई के साथ मिलकर ली जान

25 फरवरी की रात करीब 4 बजे नितेश ने अपने छोटे भाई सचिन यादव के साथ मिलकर आरी गांव के एक मैदान में राजीना की गला दबाकर हत्या की। राजीना को मौत के घाट उतारने के बाद दोनों आरोपी भाई बाइक से उसका शव करीब 80 किमी दूर भेरूंदा (नसरुल्लागंज) के पास लेकर पहुंचे और पुल से नदी में लाश को फेंक दिया। इसके बाद 26 फरवरी को ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने शव को बरामद किया था। उधर राजीना का मोबाइल बंद आने पर उसके परिजन ने तेलंगाना पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई और फिर मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर नर्मदापुरम पुलिस से तेलंगाना पुलिस ने संपर्क किया। कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने आरोपी नितेश यादव से पूछताछ की पर वो पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी नितेश के भाई सचिन ने वारदात को अंजाम देना कबूल किया। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपी भाईयों को गिरफ्तार कर लिया है।