MP में TET अनिवार्यता पर घमासान, बीजेपी सांसद के बगावती तेवर, 1.5 लाख शिक्षकों को नौकरी का डर

MP TET Controversy: मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा (TET) अनिवारिय करने के फैसले का अब विरोध शुरू हो गया है। मामले के विरोध में अकेले शिक्षक नहीं बल्कि अब बीजेपी सांसद भी शिक्षकों के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने केंद्र से TET अनिवार्यता पर पुनर्विचार की मांग की है। यही नहीं सांसद ने इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पत्र भी लिखा है।