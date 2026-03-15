ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाने की बात पर शुरु हुआ विवाद, बदमाशों ने चाकू से गोदकर की हत्या

Itarsi News :मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आने वाले इटारसी के झुग्गी क्षेत्र में शनिवार देर रात एक 19 वर्षीय युवक की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि, युवक की हत्या महज ट्रैक्टर-ट्रॉली हटाने को लेकर शुरु हुए विवाद में की गई है। मृतक की पहचान भाट मोहल्ला निवासी बंटा उर्फ जयदीप भाट के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार, युवक की हत्या पेट में 7 से 8 चाकू के वार करके की गई है।