Ladli behana Yojana – राशि बढ़ाने के साथ सीएम ने किया एक और वादा, लाड़ली बहनों के लिए बड़ा ऐलान

Ladli behana Yojana - मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा को 1000 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। गुरुवार को सिवनी मालवा में हुए कार्यक्रम में उन्होंने नर्मदापुरम-टिमरनी स्टेट हाईवे-67 का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य का भूमि-पूजन किया। कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री और नर्मदापुरम के प्रभारी राकेश सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। सीएम मोहन यादव ने कहा कि नर्मदापुरम में उद्योग और कृषि के विकास के लिए विभिन्न गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए भी बड़ा ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम न केवल लाड़ली बहना योजना की राशि बढ़ाएंगे बल्कि अन्य प्रकार से भी मदद करेंगे।