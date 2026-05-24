‘क्या औकात है तेरी…’, समस्या लेकर आए किसान को JE साहब ने दी गालियां, VIDEO

उन्होंने किसान को कहा की क्या औक़ात है तेरी और गाली बकते हुए उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। सामने आए वीडियो के अनुसार, शिविर के दौरान जब किसान अपनी बिजली संबंधी समस्या लेकर काउंटर पर पहुंचा, तो समाधान करने के बजाय जेई महेंद्र गोंडे भडक़ गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि जेई ने अपना आपा खो दिया और टेबल थपथपाते हुए किसान को उंगली दिखाकर बात न करने की चेतावनी दी। सरेआम किसान के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उसे गाली दी। जब पीडि़त किसान और वहां मौजूद अन्य लोगों ने विरोध किया तो जेई ने धमकी दी। शिविर में मौजूद अन्य कर्मचारियों ने किसी तरह बीच-बचाव कर मामले को शांत कराने का प्रयास किया।