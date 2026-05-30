MP में नर्मदापुरम संभाग के 203 गांवों पर मानसून से बाढ़ का खतरा, बैठक में प्लान तैयार

लोक निर्माण विभाग के कार्यपालक यंत्री को बारिश, बाढ़ से पूर्व सभी पुल, पुलिया, सडक़ों पर चेतावनी के संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए। बैरियर्स, बैरिकेडिंग भी की जाए। शहरी क्षेत्र के सभी नगरीय निकायों में बाढ़ प्रभावित चिन्हित क्षेत्र पर विशेष निगरानी रखें बाढ़ आने पर बचाव के कार्य करें। अति वर्षा, बाढ़ होने पर सरकारी भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल में राहत शिविर बनाए जाएं। कोई भवन जर्जर की मरम्मत कराई जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बाजार के कार्य प्राथमिकता से किए जाएं। चिकित्सा टीम दवाइयां एवं भोजन की उपलब्धता रहे। बारिश के दौरान तवा, बरगी, बारना बांध से पानी छोडने के लिए गेट खोलने के पूर्व सूचना सभी को दी जाए। बांध के आसपास के गांव में सायरन बजाकर लोगों को सतर्क किया जाए।