आम के पेड़ों पर प्याज! भीषण गर्मी-लू से बचने जानें फलों की मिठास और आपकी सेहत का राज

MP mango heatwave protection: फलों के राजा आम की फसल इन दिनों पककर तैयार हो गई है, लेकिन भीषण गर्मी और तेज लू के कारण फलों को नुकसान का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में किसान आम को लू से बचाने के लिए अनूठे देसी तरीके अपना रहे हैं। बगीचों में आम के पेड़ों की टहनियों पर कपड़े में फूटी हुई प्याज बांधी या लटकाई जा रही है। कुछ जगहों पर प्याज के रस से भरी बोतलें भी पेड़ों पर टांगी जा रही हैं। किसानों का मानना है कि इससे लू के कारण आम के आकार और रस पर असर नहीं पड़ता और फल की गुणवत्ता बनी रहती है। यह तरीका सेहत को भी किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाता।