शादी से लौटते समय मातम: टवेरा-ट्रैक्टर भिड़ंत में 5 लोगों की मौत, 7 गंभीर

टवेरा की टक्कर ट्रैक्टर ट्रॉली से होते ही घटनास्थल पर ही पांच लोगों ने दम तोड़ दिया था। जबकि टवेरा में फंसे बाकी लोगों को जैसे-तैसे बाहर निकाला गया। हादसे के तुरंत ही बाद ग्रामीणों ने सबसे पहले घायलों को बाहर निकाला। ग्रामीणों की सूचना पर तत्काल पुलिस और एंबुलेंस वाहन भी पहुंच गया था। जब सभी को अस्पताल ले जाया गया तो डाक्टरों ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया। घायलों का इलाज किया जा रहा है। इन घायलों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है।