एमपी में 20 हजार रुपये लेते पकड़ी गई रिश्वतखोरों की ‘तिकड़ी’, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

शुक्रवार को ही मध्यप्रदेश के इंदौर जिले के महू में इंदौर लोकायुक्त की टीम ने जनपद पंचायत की उपयंत्री (सब इंजीनियर) सावित्री मुवेल को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथों पकड़ा है। सब इंजीनियर के खिलाफ ग्राम पंचायत यशवंत नगर के सचिव रमेशचन्द्र चौहान ने शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि 15वें वित्त आयोग मद से 4.52 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण हुआ था। निर्माण पूरा होने के बाद भुगतान की प्रक्रिया के लिए भौतिक सत्यापन और माप पुस्तिका (एमबी) में एंट्री जरूरी थी। उपयंत्री सावित्री मुवेल ने इसी प्रक्रिया को बाधा बनाकर 15 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। सब इंजीनियर सावित्री मुवेल बिना रकम लिए मूल्यांकन दर्ज करने से इनकार कर रहीं थीं और इसके कारण भुगतान अटका हुआ था।