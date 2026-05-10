एमपी में तेंदुए से लड़ा 13 साल का बच्चा, हमला किया तो दबोच ली गर्दन

सत्यम के पिता ने बताया कि खेत घर से करीब 100 मीटर दूर है, शाम करीब 7 बजे सत्यम कुएं के पास खेल रहा था। तभी अचानक उसके चिल्लाने की आवाज आई, सत्यम की आवाज सुनते ही हम पहुंचे तो देखा एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया था। हम डंडा लेकर दौड़े और शोर मचाया, इसी दौरान जब तेंदुए ने सत्यम पर झपट्टा मारा तो सत्यम ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दूर धकेल दिया। शोर सुनकर तेंदुआ जंगल में भाग गया और बेटे की जान बच गई। सत्यम को तेंदुए के नाखून हाथ-पैर और पेट में लगे हैं जिसके कारण उसे चोट आई है और अस्पताल में भर्ती कराया गया है।