मोदी इफेक्ट : एक टॉफी से चॉकलेटी हुआ बाजार, एमपी के थोक व्यापार में बूम

मोदी के हाथों में टॉफी आने के बाद यह चाकलेट अब बच्चों की नहीं रही है। युवाओं और बुजुर्गो की जेब में भी अब एक दो टॉफी मिल रही हैं। बात करें मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम की तो यहां मोदी की टॉफी की हर महीने 40 से 50 पेटी की खपत थी, लेकिन 48 घंटे में इसका टॉफी के बाजार को पंख लग गए हैं। टॉफी के बड़े जार के साथ 50 टॉफी की पैकेट की मांग तेज हो गई है। डिस्ट्रीब्यूटरों के पास टॉफी के छोटे पैकेट की आपूर्ति कम हो रही थी। फुटकर दुकानदारों की डिमांड पर लगातार आपूर्ति की जा रही है।