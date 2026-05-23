आपका बच्चा भी जंक फूड – कोल्ड ड्रिंक्स का शौकीन है.. सावधान! भोपाल में तेजी से बढ़ रहे किडनी के मरीज

Kidney Stone Patients : किडनी स्टोन अब सिर्फ बड़ों की बीमारी नहीं रही। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आ रहे मामलों पर ही गौर करें तो यहां 9 - 10 साल के बच्चे भी अब बेहद तकलीप देने वाली समस्या की चपेट में आ रहे हैं। पिछले कुछ साल में इसके केस तेजी से बढ़े हैं। हालात ये हैं कि, पथरी के 100 मरीजों में 10 बच्चे भी मिल रहे हैं। कई बच्चों में बड़ी पथरी होने से सर्जरी तक करनी पड़ रही है। विशेषज्ञ इसकी बड़ी वजह कम पानी पीना, जरूरत से ज्यादा नमक और जंक फूड के बढ़ते सेवन को बता रहे हैं।