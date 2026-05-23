ट्विशा शर्मा केस: रसूख के साथ कमाई का साधन भी गंवा बैठा आरोपी पति समर्थ सिंह

Twisha Sharma Husband Samarth Singh- एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा की आत्महत्या का मामला शुक्रवार को 360 डिग्री घूम गया। एक के बाद एक कई घटनाक्रम घटे। ट्विशा शर्मा सुसाइड केस को सीबीआइ को सौंप दिया गया। 11 दिन से एम्स भोपाल में रखे उनके शव का दोबारा पोस्टमॉर्टम भी होगा। हाईकोर्ट ने इसके आदेश दे दिए। ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा की याचिका पर कोर्ट ने एम्स दिल्ली की टीम को भोपाल आकर दूसरा पोस्टमॉर्टम करने के निर्देश दिए। इसकी वीडियोग्राफी भी होगी। अग्रिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे 9 दिन से फरार ट्विशा के आरोपी पति समर्थ सिंह की याचिका भी जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह की बेंच ने खारिज कर दी। समर्थ गिरफ़्तारी से बचने हाईकोर्ट गया था। अब उसे भोपाल ले आया गया है। पुलिस आरोपी को आज कोर्ट में पेश करेगी। ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह पर अब कमाई का भी संकट आ गया है। उसका बार लायसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। इससे पहले मायके पक्ष की मांग के बाद राज्य सरकार ने केस सीबीआइ को ट्रांसफर करने की सिफारिश की।