MP News: टाइगर ने इंसान का शिकार कर खाया आधा शरीर, टुकड़ों में मिली बॉडी

गुरुवार सुबह एक बार फिर सुधराम के परिजन ग्रामीणों के साथ तलाश में जंगल पहुंचे। इसी बीच जंगल में बाघ की दहाड़ सुन जब ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो शव के पास बाघ बैठा हुआ था और शव क्षत विक्षत हालत में बिखरा हुआ था। ग्रामीणों ने किसी तरह से टाइगर को भगाकर शव के टुकड़ों को एकत्रित किया। ग्रामीणों ने बताया कि सिर धड़ से अलग हो चुका था और शरीर के आधे हिस्से को बाघ खा चुका है। शरीर के बचे हुए हिस्सों को ग्रामीणों ने कपड़े में इकहट्ठा किया और गांव लेकर पहुंचे और केसला पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर एसटीआर का अमला भी घटना स्थल पर पहुंचा। गश्ती दल और डॉग स्क्वाड ने जंगल की सर्चिंग की है। एसटीआर ने बताया कि वन्यप्राणी की तलाश की जा रही है। घटना स्थल घने जंगल के अंदर हैं। इसमें टाइगर, तेंदुआ की संख्या अधिक हैं।