खाना परोसते-परोसते होटल मालिक को आया साइलेंट अटैक, थम गईं सांसें

सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि 60 वर्षीय अशोक नवलानी खाना परोस रहे थे। उसी दौरान हार्ट अटैक आने से वह नीचे गिर गए। पहले तो कर्मचारी और उनके भाई को कुछ समझ नहीं आया। इसके बाद वे उन्हें बचाने के लिए दौड़े। तभी आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और सीपीआर देने की कोशिश में जुट गए। आनन-फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।