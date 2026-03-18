क्लर्क मां ने 8 साल की बच्ची को ट्रेन के सामने दिया धक्का, हालत गंभीर

बताया गया है कि जब लोगों ने बच्ची को ट्रैक से उठाया तो अंजू ने उनसे कहा कि 'क्यों बचाया अब उसे जाने ही दो'। बच्ची युविका के सिर, पीठ, कंधे सहित शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। उसे घटना के बाद रातभर आईसीयू में नर्मदापुरम में अस्पताल में रखा गया और बुधवार सुबह हालत बिगड़ने पर भोपाल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मां अंजू ने शुरुआत में बताया था कि वो बेटी के साथ भोपाल जा रही थी इसी दौरान बच्ची ट्रेन की चपेट में आ गई लेकिन स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में अंजू बेटी को ट्रेन के आगे धक्का देती नजर आई है। जिसके आधार पर जीआरपी इटारसी ने मां अंजू राजपूत के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही हैं। अंजू ने अपनी ही बच्ची की जान लेने की कोशिश क्यों की फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो पाया है। चर्चा ये भी है कि मां अंजू राजपूत की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है।