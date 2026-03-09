घर से भागे प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान

6 मार्च को माधुरी ने अपनी बड़ी बहन सीता को फोन कर 2000 रुपए और आधार कार्ड लेकर अनूपपुर आने को कहा। बहन परिजनों के साथ अनूपपुर पहुंची और बताए गए अलग-अलग स्थानों पर खोजबीन भी की, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। इसी बीच 7 मार्च की शाम सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों को जानकारी मिली कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है और उसे गंभीर हालत में जैतहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे जिला अस्पताल अनूपपुर रेफर किया जा रहा है। परिजन जब रात में जिला अस्पताल पहुंचे, तब तक माधुरी की रात करीब 8:30 बजे मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिजन जैतहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां शंकर उर्फ अभय राठौर का भी उपचार जहर के सेवन से गंभीर हालत होने पर किया जा रहा था। युवक की हालत नाजुक थी और रविवार दोपहर उसकी भी मौत हो गई।