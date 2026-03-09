8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अनूपपुर

घर से भागे प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान

mp news: जहर खाने के बाद प्रेमी जोड़े को अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां पहले प्रेमिका और फिर प्रेमी की मौत हो गई।

2 min read
Google source verification

अनूपपुर

image

Shailendra Sharma

Mar 08, 2026

anuppur

love couple suicide poison

mp news: मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में घर से भागे प्रेमी जोड़े की जहर खाने से इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शव पंचनामा तैयार कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए हैं और मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जहर खाने के बाद प्रेमी-प्रेमिका को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां इलाज के दौरान पहले प्रेमिका और फिर प्रेमी की मौत हो गई।

3 मार्च को घर से भागे थे प्रेमी-प्रेमिका

जानकारी के अनुसार मृतका माधुरी चौधरी (18 वर्ष), निवासी अमगवां थाना जैतहरी, 3 मार्च की शाम घर से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, रिश्तेदारों और आसपास के क्षेत्रों में भी खोजबीन की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस दौरान माधुरी की बहन सीता चौधरी ने परिजनों को बताया कि माधुरी की फोन पर शंकर उर्फ अभय राठौर (20 वर्ष) निवासी उमरिया से बातचीत होती थी। जब परिजन युवक के घर पहुंचे तो पता चला कि वह भी 3 मार्च से लापता है। इसके बाद 5 मार्च को परिजनों ने जैतहरी थाने में माधुरी की गुमशुदगी दर्ज कराई।

इलाज के दौरान प्रेमी जोड़े की मौत

6 मार्च को माधुरी ने अपनी बड़ी बहन सीता को फोन कर 2000 रुपए और आधार कार्ड लेकर अनूपपुर आने को कहा। बहन परिजनों के साथ अनूपपुर पहुंची और बताए गए अलग-अलग स्थानों पर खोजबीन भी की, लेकिन दोनों का कोई पता नहीं चला। इसी बीच 7 मार्च की शाम सोशल मीडिया के माध्यम से परिजनों को जानकारी मिली कि उनकी बेटी ने जहर खा लिया है और उसे गंभीर हालत में जैतहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां से उसे जिला अस्पताल अनूपपुर रेफर किया जा रहा है। परिजन जब रात में जिला अस्पताल पहुंचे, तब तक माधुरी की रात करीब 8:30 बजे मौत हो चुकी थी। इसके बाद परिजन जैतहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां शंकर उर्फ अभय राठौर का भी उपचार जहर के सेवन से गंभीर हालत होने पर किया जा रहा था। युवक की हालत नाजुक थी और रविवार दोपहर उसकी भी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें

नरभक्षी ने नाबालिग की हत्या कर मांस खाया, खून पीया
दमोह
damoh

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 06:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Anuppur / घर से भागे प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

अनूपपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

पिता को खाना देने पहुंचे बच्चे तो खेत में मिला शव

anuppur
अनूपपुर

कार और डंपर के बीच आमने-सामने की जोरदार भिड़ंत, भीषण हादसे में 3 गंभीर

Horrific Accident
अनूपपुर

गुजरात में रहने वाली लड़कियों के साथ MP में छेड़छाड़, विरोध में बंद कराई दुकान

anuppur news
अनूपपुर

दोस्ती तोड़ने पर फोटो वायरल करने की धमकी, परेशान नाबालिग ने दी जान

suicide
अनूपपुर

एमपी में जानवर की खोपड़ी, जादू की किताब के साथ पति-पत्नी गिरफ्तार

ANUPPUR
अनूपपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.