ब्लाइंड मर्डर का पर्दाफाश: टू-व्हीलर गाड़ी के पास पड़ी थी डेडबॉडी, ‘अवैध संबंध’ बना कारण

जांच के दौरान ग्राम दारसागर सिहराखार स्थित श्याम सुंदर प्रजापति के खेत में कसई पेड़ के नीचे एक अज्ञात व्यक्ति का शव पाया गया। मृतक की पहचान शोभा नामदेव उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 11, दफाई नंबर 3, भालूमाड़ा के रूप में की गई। पुलिस ने इस मामले में धारा 103(1) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस टीम ने मृतक के संपर्क में रहने वाले व्यक्तियों से पूछताछ की गई, आने-जाने वाले मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तथा साइबर सेल की सहायता से मोबाइल नंबरों की टावर लोकेशन एवं सीडीआर का विश्लेषण किया गया।