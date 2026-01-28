यूरिया खाद के लिए भोर से किसानों कर रहे जद्दोजह, दोपहर बाद तक मिल रही खाद

कटनी. पिछले कुछ दिनों से पुरैनी स्थित विपणन केंद्र में किसानों को खाद न मिलने के कारण भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों किसान चक्कर काट रहे थे। जैसे ही मंगलवार को दो ट्रक खाद पहुंची तो यहां पर यूरिया लेने के लिए किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। 300 से अधिक किसान यहां पर खाद लेने के लिए सुबह 5 बजे से पहुंच गए थे। किसान टोकन व खाद के लिए छटपटाते दिखे। सुबह 9 बजे जब कर्मचारियों ने टोकन बांटा तो किसानों ने राहत की सांस ली। दोपहर में फिर खाद लेकर रवाना हुए।

बता दें कि जिले में कई दिनों से खाद की समस्या बनी हुई है। एक सप्ताह पहले बहोरीबंद में किसानों को खाद के लिए रतजगा करना पड़ था। कृषि उपज मंडी पहरुआ स्थित नकद विक्रय केंद्र में भी पर्याप्त खाद न मिलने के कारण किसानों को समस्या होती है। ग्रामीण इलाकों में खाद की पर्याप्त उपलब्धता व नकद विक्रय केंद्र न होने से किसानों को 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तय कर शहर आकर खाद लनेे को विवश हैं।