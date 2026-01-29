43 साल बाद भी जमीन पर नहीं उतरी ‘ट्रांसपोर्ट नगर योजना’, जिम्मेदारों की उदासीनता से जाम-समस्याओं की चपेट में शहर

कटनी. शहर के विकास को मुंह चिढ़ाती नगर निगम की ट्रांसपोर्ट नगर योजना अभी भी एक असफल और बेजान परियोजना बनकर रह गई है! वर्ष 1983-84 में भारी वाहनों की आवाजाही, लोडिंग-अनलोडिंग से लगने वाले जाम और आम जनता की परेशानी को देखते हुए ट्रांसपोर्ट नगर विकसित करने की शहर के बाहर पुरैनी कुठला में योजना बनाई गई थी, लेकिन चार दशक बीत जाने के बाद भी यह योजना धरातल पर नहीं उतर सकी। हैरानी की बात यह है कि वर्ष 2012 में 114 ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को पुरैनी क्षेत्र में भूखंडों का आवंटन तक कर दिया गया, इसके बावजूद आज तक ट्रांसपोर्ट कारोबार शिफ्ट नहीं हो पाया। नतीजा यह है कि शहर के बीचों-बीच चल रहे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का खामियाजा लाखों नागरिक रोजाना जाम, दुर्घटनाओं और प्रदूषण के रूप में भुगत रहे हैं।