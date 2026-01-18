बजट से महिलाओं को बड़ी उम्मीदें: सुरक्षा, रोजगार और सशक्तिकरण पर हो विशेष फोकस, महंगाई पर लगे रोक

कटनी. फरवरी माह में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाना है। बजट को लेकर समाज के हर वर्ग में उत्सुकता और उम्मीदें हैं। इसी कड़ी में देश की आधी आबादी यानी महिलाएं भी इस बार बजट से बड़े और ठोस प्रावधानों की आस लगाए बैठी हैं। बजट से पहले पत्रिका द्वारा सिंधु भवन नई बस्ती में एक टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी महिलाओं ने खुलकर अपनी बात रखी।

महिलाओं ने कहा कि अब समय आ गया है जब बजट में केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर असर दिखाने वाले प्रावधान होने चाहिए। चर्चा के दौरान महिलाओं की सुरक्षा, स्वरोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक आत्मनिर्भरता जैसे मुद्दे प्रमुखता से सामने आए। महिला श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बीमा, मातृत्व लाभ और न्यूनतम वेतन की गारंटी, डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा, महिलाओं के लिए मुफ्त डिजिटल ट्रेनिंग और साइबर सेफ्टी प्रोग्राम, महिला-हितैषी टैक्स प्रावधान, कामकाजी महिलाओं को अतिरिक्त टैक्स छूट, महिला नाम पर घर खरीदने पर विशेष सब्सिडी, कम ब्याज और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट आदि के प्रावधान हों।