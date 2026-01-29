एमपी में शराब के नशे में स्कूल पहुंचे मास्टर साहब! बोले- ‘मैंने पी रखी है…क्या कर लोगे मेरा’

MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोइंद्रा स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक अरविंद कुजूर का एक वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षक पर नियमित रूप से शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।



दरअसल, गुरुवार को शिक्षक की इस कथित मनमानी से परेशान होकर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिक्षक को शराब पीकर विद्यालय आने से मना किया। आरोप है कि इस पर शिक्षक अरविंद कुजूर ने न सिर्फ अभिभावकों से अभद्र भाषा में बात की, बल्कि उन्हें धमकाते हुए कहाहां, मैंने शराब पी रखी है, क्या कर लोगे मेरा। अभी जनगणना होने वाली है, उसमें तुम लोगों को देख लूंगा। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षक की पूरी गतिविधि का वीडियो बना लिया, जिसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया है, ताकि मामले की वास्तविकता सामने आ सके।