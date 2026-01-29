एमपी में शराब के नशे में स्कूल पहुंचे मास्टर साहब! बोले- ‘मैंने पी रखी है…क्या कर लोगे मेरा’

फोटो सोर्स- पत्रिका
MP News: मध्यप्रदेश के कटनी जिले के विजयराघवगढ़ क्षेत्र के ग्राम गोइंद्रा स्थित प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक अरविंद कुजूर का एक वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। शिक्षक पर नियमित रूप से शराब के नशे में स्कूल पहुंचकर बच्चों को पढ़ाने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
दरअसल, गुरुवार को शिक्षक की इस कथित मनमानी से परेशान होकर बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल पहुंचे और शिक्षक को शराब पीकर विद्यालय आने से मना किया। आरोप है कि इस पर शिक्षक अरविंद कुजूर ने न सिर्फ अभिभावकों से अभद्र भाषा में बात की, बल्कि उन्हें धमकाते हुए कहाहां, मैंने शराब पी रखी है, क्या कर लोगे मेरा। अभी जनगणना होने वाली है, उसमें तुम लोगों को देख लूंगा। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने शिक्षक की पूरी गतिविधि का वीडियो बना लिया, जिसे शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजने के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी वायरल किया गया है, ताकि मामले की वास्तविकता सामने आ सके।
क्षेत्र के जागरूक नागरिक जयवंत सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले की सूचना शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों को दी गई थी। शिकायत के बाद जब जांच के लिए कुछ लोग विद्यालय पहुंचे, तो शिक्षक अरविंद कुजूर ने उनके साथ भी अभद्रता की।
घटना का वीडियो सामने आने और सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मामले को जांच में ले लिया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, वीडियो और शिकायतों के आधार पर पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, इस मामले ने शिक्षा व्यवस्था और विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा व भविष्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
अभिभावकों का कहना है कि जब उन्होंने शिक्षक से कहा कि आप शिक्षक हैं, नशे की हालत में बच्चों को पढ़ाना आपको शोभा नहीं देता, तो शिक्षक ने जवाब दिया कि मैं बच्चों को गलत शब्द नहीं बोलता ना ही सिखाता, यहां कई आए और चले गए, मेरा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, शिक्षक ने ग्रामीणों से यह तक कह दिया कि मैं तुम लोगों की तरह शराबी नहीं हूं। जिस पर ग्रामीणों ने पलटकर सवाल किया कि तो फिर नशे की हालत में स्कूल क्यों आए हैं?
बड़ी खबरेंView All
कटनी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग